"Це повний кабздєц": Джамала, Огнєвіч та MamaRika прокоментували гучний секс-скандал з P.Diddy

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Поки американський шоубізнес трясе через гучний секс-скандал з одним із найвпливовіших реперів P.Diddy, за подіями спостерігає весь світ. І Україна - не виняток.

Зірки нашого шоубізнесу теж мають думку щодо резонансних "білих вечірок".

Співачка Джамала зізналася, що поки розбирається у скандалі, однак розчарована, адже багато слухала музику P.Diddy.

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"Я ще розбираюсь у ньому. Я насправді дуже збентежена, тому що це розчарування. Я слухала музику P.Diddy і дуже багато. Тому я ще розбираюся. Це, знаєте, як з Майклом Джексоном було. Спочатку закидали (звинуваченнями, - ред.), а потім виявилося, що може не так все було", - сказала зірка в коментарі Новини.LIVE.

Джамала сподівається, що в українському шоубізнесі таких скандалів не було Фото з Instagaram Джамали

Злата Огнєвіч наголосила, що на цей скандал не потрібно витрачати свій час.

"Дуже рада, що його затримали. Напевно, було дуже важко знайти докази і, головне, законодавчу базу, яка б дозволила його заарештувати. Адже людина, у якої є статки, зв'язки і друзі серед влади, таку людину не просто зловити за хвіст. Не один P.Diddy так робить, але так сталося, що спіймали саме його. Таких дуже багато", - додала Злата.

Огнєвіч радіє, що правоохоронці змогли затримати впливового репера Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка MamaRika досить емоційно прокоментувала скандал з репером, адже, за звинуваченнями, у "білих вечірках" брали участь й діти.

"Це повний... кабздєц. Жах. Я мама, я на стороні добра. В цьому не мають бути замішані діти. Все. Дорослі, ну хочете розважайтеся, але діти там не повинні бути. Для мене це страшна новина, я не можу це прожити вже кілька днів. Це жах. У мене цим кишить TikTok, і я просто намагаюся якось жити далі після цієї інформації. Коли у тебе є діти, ти зовсім інакше це сприймаєш", - зауважила вона.

Співачка важко проживає інформацію про дітей, які могли бути жертвами дорослих розваг репера Фото photo.g.raw

Нагадаємо, нещодавно проти репера P.Diddy висунули ще 120 звинувачень. Адвокат, який представляє ймовірних жертв репера, шокував фактом, що серед них 25 були на той момент дітьми.

До речі, користувачі соцмереж в Україні створюють меми з Михайлом Поплавським і порівнюють його з американцем Diddy.