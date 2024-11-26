Огнєвіч у шкіряному бургунді елегантно виставила ніжки на волохатому килимі

Марія Мельник 26 листопада, 17:00
Злата Огнєвіч у бордовому
фото з Instagram

Співачка Злата Огнєвіч продовжує змінювати образ за образом, хоча хейтери й дорікають їй за "імідж сексі-тьолочки".

Цього разу 38-річна виконавиця попозувала у шкіряному костюмі кольору бургунді українського бренду.

"Саме так виглядає ідеальний костюм. І ця вишукана річ — справжній must have в гардеробі", - написала Огнєвіч.


Огнєвіч у шкіряній спідниці

Співачка вбралася у трендовий відтінок осені - бургунді

Злата Огнєвіч - фото в костюмі

Цікаво, чи пов'язана різка зміна іміджу зірки з образливими коментарями в її бік?

Злата виглядає гармонійно в такому елегантному образі

Злата виглядає гармонійно в такому елегантному образі

Нагадаємо, раніше Огнєвіч приміряла річ зі свого гардероба, яка, на її думку, пасуватиме кожній дівчині.

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Злата Огнєвіч
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