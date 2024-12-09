Добринін, Заріцька, Огнєвіч та інші долучилися до благодійного івенту Квіткової
Інфлюенсерка Даша Квіткова до Дня Святого Миколая провела благодійний захід "Під подушкою".
Цікавинкою івенту, який відбувся в Києві, стала поява ексчоловіка Даші, блогера Нікіти Добриніна.
Протягом дня гості мали можливість поспілкуватися з інфлюенсерами та за донат взяти участь в активностях на зірковій барахолці.
Ведучими події стали Нікіта Добринін та Наталі Солонік.
Нікіта поділився, що одразу прийняв запрошення від Даші провести захід, тому що немає нічого важливішого, ніж об’єднуватися та допомагати дітям, які цього потребують:
"Цей вечір став для мене справжнім прикладом того, як щире бажання допомогти може об’єднати стільки небайдужих людей. Коли бачиш посмішки дітей, відчуваєш, що все це заради них, заради їхнього майбутнього. Особливо зворушливо було бачити, як гості обʼєднувалися заради спільної мети: від інтерактивів до барахолки, кожна активність допомагала збирати кошти для тих, хто цього найбільше потребує".
На подію було запрошено співаків і музикантів: KAZKA, TVORCHI, ZLATA OGNEVICH, Alena Omargalieva, Michelle Andrade, MOLODI та інші.
Нагадаємо, Квіткова та Добринін оголосили про розлучення у січні 2023-го. Експодружжя виховує спільного сина Лева.
У травні Квіткова розказувала, як вони з Нікітою поділили майно та яким вона бачить свого майбутнього чоловіка.
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