Зінченко заобіймав дружину з дочками у пастельних луках на милих кадрах. Фото

Тетяна Сухачова 24 вересня, 10:20

Український футболіст та гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко та його дружина Влада полюбляють влаштовувати сімейні фотосети.

Одним з таких подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram. Традиційно, пара залучила до зйомки і своїх донечок: 3-річну Єву та 1-річну Лею.

"Мої", – лаконічно написала Влада під фото.

Родина Олександра Зінченка

Біло-рожеві луки і море любові :)

фото з Instagram Влади Зінченко

Доньки футболіста Олександра Зінченка

Крихітки Лея та Єва у фемілі-луках

фото з instagram Влади Зінченко
Олександр Зінченко із доньками

Молодша із Зінченків вже вміє позувати на камеру

фото з Instagram Влади Зінченка
Влада і Олександр Зінченки

Влада та Олександр не забули і собі кілька кадрів зробити

фото з Instagram Влади Зінченко

Як відомо, обидві донечки Зінченків народилися за кордоном. Старша у США, а молодша – у Великій Британії.

Нагадаємо, більше про історію кохання Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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