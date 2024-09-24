Зінченко заобіймав дружину з дочками у пастельних луках на милих кадрах. Фото
Український футболіст та гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко та його дружина Влада полюбляють влаштовувати сімейні фотосети.
Одним з таких подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram. Традиційно, пара залучила до зйомки і своїх донечок: 3-річну Єву та 1-річну Лею.
"Мої", – лаконічно написала Влада під фото.
Як відомо, обидві донечки Зінченків народилися за кордоном. Старша у США, а молодша – у Великій Британії.
Нагадаємо, більше про історію кохання Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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