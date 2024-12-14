Байкерський вайб: Пономарьов показав, яким побачив його DZIDZIO. Фото

Фото з Instagram Олександра Пономарьова

Співак Олександр Пономарьов, який нещодавно показував себе понад 25 років тому, знову здивував своїх фанів своїм виглядом у ролі байкера.

Світлиною він поділився у своєму Instagram.

Олександр показав портретне фото, на якому у нього довге волосся по плечі, зачесане на один бік, та довга борода. Ймовірно, фото було створено за допомогою ШІ.

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Як вам співак у ролі байкера? Фото з Instagram Олександра Пономарьова

Артист зазначив, що фото було зроблене його товаришем, співаком DZIDZIO.

"Мотоцикль - то моє! Так мене побачив Михайло Хома сьогодні зранку", - підписав світлину Пономарьов.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про особисте життя та творчість Олександра Пономарьова.

Як відомо, названа донька Пономарьова від Олени Мозгової, Зоя зробила камінг-аут. Коментувати це співак відмовився, назвавши історію "не дуже приємною".