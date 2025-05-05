Кохана Шовковського заселфилася з ним на тлі літературного героя, а без нього - на спорті та в басейні
Цивільна дружина головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського, Марина Кутєпова, поділилася у Instagram кількома селфі: з коханим та без.
На вихідних пара, вочевидь, прогулювалася в центрі Києва, бо попозувала коло пам'ятника героєві "Золотого теляти" Михайлові Паніковському на Прорізній.
Понеділок же, судячи зі сторіс Марини, вона розпочала бадьоро - зі спорту.
Нагадаємо, днями селфі зі своєю дамою серця ділився в мережі сам Олександр.
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