Кохана Шовковського заселфилася з ним на тлі літературного героя, а без нього - на спорті та в басейні

Цивільна дружина головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського, Марина Кутєпова, поділилася у Instagram кількома селфі: з коханим та без.

На вихідних пара, вочевидь, прогулювалася в центрі Києва, бо попозувала коло пам'ятника героєві "Золотого теляти" Михайлові Паніковському на Прорізній.

Шовковський та його половина зазнімкувалися з героєм роману Ільфа і Петрова Фото з Instagram Кутєпової

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Понеділок же, судячи зі сторіс Марини, вона розпочала бадьоро - зі спорту.

І Олександр, і Марина люблять робити селфі

А таким селфі жінка запросила своїх підписників на розмову в Telegram

Нагадаємо, днями селфі зі своєю дамою серця ділився в мережі сам Олександр.