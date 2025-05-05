Кохана Шовковського заселфилася з ним на тлі літературного героя, а без нього - на спорті та в басейні

Марія Ткаченко - 5 травня, 16:00
Олександр Шовковський та Марина Кутєпова
Фото з Instagram Шовковського

Цивільна дружина головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського, Марина Кутєпова, поділилася у Instagram кількома селфі: з коханим та без.

На вихідних пара, вочевидь, прогулювалася в центрі Києва, бо попозувала коло пам'ятника героєві "Золотого теляти" Михайлові Паніковському на Прорізній.

Олександр Шовковський і його дружина

Шовковський та його половина зазнімкувалися з героєм роману Ільфа і Петрова

Фото з Instagram Кутєпової

Понеділок же, судячи зі сторіс Марини, вона розпочала бадьоро - зі спорту.

Подруга Шовковського

І Олександр, і Марина люблять робити селфі

А таким селфі жінка запросила своїх підписників на розмову в Telegram

А таким селфі жінка запросила своїх підписників на розмову в Telegram

Нагадаємо, днями селфі зі своєю дамою серця ділився в мережі сам Олександр. 

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