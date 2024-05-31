"Припертий до стінки" Дурнєв у відомих брендах розсекретив ціну свого луку
YouTube-блогер Олексій Дурнєв опинився на фешн-допиті у блогера Ніколаса Карми.
Олексій в Balenciaga і Acne Studios відповів, скільки коштує його лук.
"Світшот Durnevshop десь 1500 гривень, думаю. Кросівки Balenciaga - десь 800 євро", - розказав блогер.
"Джинси 400-500 євро. По цих джинсах ніколи не скажеш, що вони такі дорогі", - зазначив Дурнєв.
"Я вже тут припертий до стінки, такі умови. Тому маю розповідати. Я не міг відмовити", - жартома відповів Олексій.
Нагадаємо, раніше на модному допиті у Карми вже була співачка Тіна Кароль в Adidas та Анна Трінчер в Yves Saint Laurent.
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