"Припертий до стінки" Дурнєв у відомих брендах розсекретив ціну свого луку

YouTube-блогер Олексій Дурнєв опинився на фешн-допиті у блогера Ніколаса Карми.

Олексій в Balenciaga і Acne Studios відповів, скільки коштує його лук.

"Світшот Durnevshop десь 1500 гривень, думаю. Кросівки Balenciaga - десь 800 євро", - розказав блогер.

Durnevshop - звісно, власний бренд Олексія скрін з відео

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Льоша ще той модник. Цікаво, скільки брендових речей є в гардеробі Дурнєва?

"Джинси 400-500 євро. По цих джинсах ніколи не скажеш, що вони такі дорогі", - зазначив Дурнєв.

"Я вже тут припертий до стінки, такі умови. Тому маю розповідати. Я не міг відмовити", - жартома відповів Олексій.





Нагадаємо, раніше на модному допиті у Карми вже була співачка Тіна Кароль в Adidas та Анна Трінчер в Yves Saint Laurent.