Шоптенко на природі замилувала ніжними обіймами з 6-річним сином. Фото
Танцівниця Олена Шоптенко поділилася з підписниками новими фото з 6-річним сином Олексієм.
36-річна мама з хлопчиком серед дерев пообіймалися та повеселилися на камеру. А в своєму Instagram Олена здивувалася, що син так швидко виріс.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко з сином переїхала до Відня і вперше завітала до Києва лише в червні 2023. А в березні цього року Олену прооперували.
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