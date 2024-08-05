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Шоптенко на природі замилувала ніжними обіймами з 6-річним сином. Фото

Тамара Кудрявченко 5 серпня, 12:15
Шоптенко з сином

Перші роки життя сина батьки приховували його обличчя від загалу

Фото Guseva

Танцівниця Олена Шоптенко поділилася з підписниками новими фото з 6-річним сином Олексієм.

36-річна мама з хлопчиком серед дерев пообіймалися та повеселилися на камеру. А в своєму Instagram Олена здивувалася, що син так швидко виріс.

Олена Шоптенко з сином Олексієм

Олексій дуже схожий на свого батька - Олексія Іванова, якого Шоптенко давно не згадувала у мережі


Олена вже відійшла від операції на нозі і може розважатися з сином на природі

Олена вже відійшла від операції на нозі і може розважатися з сином на природі

Шоптенко обіймає сина
Олена Шоптенко син

Найважливіший цілунок в житті кожної мами

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко з сином переїхала до Відня і вперше завітала до Києва лише в червні 2023. А в березні цього року Олену прооперували.

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Олена Шоптенко
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