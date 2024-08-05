Шоптенко на природі замилувала ніжними обіймами з 6-річним сином. Фото

Перші роки життя сина батьки приховували його обличчя від загалу Фото Guseva

Танцівниця Олена Шоптенко поділилася з підписниками новими фото з 6-річним сином Олексієм.

36-річна мама з хлопчиком серед дерев пообіймалися та повеселилися на камеру. А в своєму Instagram Олена здивувалася, що син так швидко виріс.

Олексій дуже схожий на свого батька - Олексія Іванова, якого Шоптенко давно не згадувала у мережі

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Найважливіший цілунок в житті кожної мами

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко з сином переїхала до Відня і вперше завітала до Києва лише в червні 2023. А в березні цього року Олену прооперували.