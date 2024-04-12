"Стала сенсом життя для мого брата": дочка Ющенка привітала невістку та подякувала їй за племінника

Старша донька експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна привітала дружину свого брата, Олену з 39-м днем народження та присвятила їй у мережі теплі слова.

Зокрема, Віталіна подякувала невістці за племінника Андрійка та за те, що вона стала сенсом для Андрія Ющенка.

Віталіна називає Олену сестрою Фото з Facebook

"Дорога сестро, вітаючи тебе з днем народження, хочу сказати тобі спасибі, за те, що ти стала сенсом життя для мого брата, подарувала нам Андрійка Андрійовича.

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Часи важкі, часи складні, але і в цих буднях проблискуються щасливі миті життя! Хай кожне твоє починання буде успішним!. Хай доля нагородить в твоєму обличчі всім жінкам спокій за рідних, за близьких, за нашу Україну!", - зазначила Віталіна Ющенко.

Олена - друга невістка Ющенка, але з першою він навряд чи спілкується

"Многая і Благая Літа у Мирній, Вільній Україні тобі і всім коло тебе! P.S: Поцілуй і обійми нашу мамусю, в один день свято, в один день Новоліття! Люблю, обіймаю і поділяю родинне свято разом з вами, мої рідні весняні дівчатка", - додала Віталіна, таким чином давши зрозуміти, що їхня з Андрієм мама нині перебуває з онуком і невісткою, певно їм допомагаючи.



Віталіна вже не вперше демонструє свої близькі стосунки з дружиною брата

Нагадаємо, Андрій Ющенко одружився вдруге у березні 2018-го. У серпні 2022 у подружжя народився первісток, якого назвали на честь батька. Андрій Андрійович став 5-м онуком Віктора Ющенка.