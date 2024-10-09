Фреймут показала, як елегантно їсти банан

Телеведуча Ольга Фреймут, від самого початку повномасштабної війни зупинила свою етикет-рубрику, однак у 2023-му відновила її, повчила, як правильно їсти фрукти.

Цього разу у досвідчені руки 42-річної спеціалістки потрапив банан.

"Як їсти банан? Як хочете. Але є елегантний вихід. Краще не кусати, а відламувати", - порадила Фреймут.

До речі, спочатку радимо помити або протерти вологою серветкою руки скрін з instagram

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Оля відірвала маленький шматочок фрукта руками

Смачного!

Нагадаємо, раніше Фреймут пояснювала, що можна привселюдно облизувати, а також як їсти хліб у ресторані.