Мамина копія: Фреймут похвалилася молодшою дочкою в оперному театрі Лондона

Фото з Instagram Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут в Instagram похвалилася своєю молодшою донечкою, 7-річною Євдокією, яка дуже схожа на неї.

Разом з донькою Оля ходила в оперний театр. Свою Євдокію Фреймут одягнула у коричневу сукню з комірцем і довгими рукавами та у пальто.

"Щастя", - написала Оля на селфі з донечкою та подругою.

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Як відомо, в Ольги Фреймут є ще двоє дітей: 19-річна донька Злата від британця Ніла Мітчелла та 8-річний син Валерій від нинішнього чоловіка Володимира Локотка.

Якось Оля показувала кумедне фото сина і розповідала про манери дітей за столом.