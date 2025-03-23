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Мамина копія: Фреймут похвалилася молодшою дочкою в оперному театрі Лондона

Юлія Леськова - 23 березня, 11:07
Ольга Фреймут позує для фото
Фото з Instagram Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут в Instagram похвалилася своєю молодшою донечкою, 7-річною Євдокією, яка дуже схожа на неї. 

Разом з донькою Оля ходила в оперний театр. Свою Євдокію Фреймут одягнула у коричневу сукню з комірцем і довгими рукавами та у пальто. 

"Щастя", - написала Оля на селфі з донечкою та подругою. 


Донька Ольги Фреймут Євдокія

Дівчинка дуже схожа на свою маму, чи не так?

Ольга Фреймут на селфі з дочкою та подругою

Дівчата влаштували собі культурний вечір у Королівському оперному театрі в Лондоні

Як відомо, в Ольги Фреймут є ще двоє дітей: 19-річна донька Злата від британця Ніла Мітчелла та 8-річний син Валерій від нинішнього чоловіка Володимира Локотка.

Якось Оля показувала кумедне фото сина і розповідала про манери дітей за столом. 

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