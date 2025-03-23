Мамина копія: Фреймут похвалилася молодшою дочкою в оперному театрі Лондона
Телеведуча Ольга Фреймут в Instagram похвалилася своєю молодшою донечкою, 7-річною Євдокією, яка дуже схожа на неї.
Разом з донькою Оля ходила в оперний театр. Свою Євдокію Фреймут одягнула у коричневу сукню з комірцем і довгими рукавами та у пальто.
"Щастя", - написала Оля на селфі з донечкою та подругою.
Як відомо, в Ольги Фреймут є ще двоє дітей: 19-річна донька Злата від британця Ніла Мітчелла та 8-річний син Валерій від нинішнього чоловіка Володимира Локотка.
Якось Оля показувала кумедне фото сина і розповідала про манери дітей за столом.
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