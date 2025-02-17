"Моя суперсила": Фреймут привітала доньку з 19-річчям та показала її миле фото

Телеведуча публічно звернулась до Злати Мітчелл Фото Instagram

Колишня телеведуча Ольга Фреймут публічно привітала свою страшу доньку Злату Мітчелл з днем народження.

17 лютого дівчині виповнилось 19 років. З цієї нагоди зіркова мама показала у своєму Instagram дитяче фото доньки.

"З днем народження, моя душа, моя суперсила, найкрутіша донька у всьому всесвіті", — привітала Ольга.

Реклама:

Маленька Злата виглядала прямо як її мама, поки кардинально не змінила свій стиль Фото Instagram

Можна помітити, що маленька Злата дуже схожа на маму, особливо світлими кучерями. Як відомо, зараз у дівчини зовсім інший імідж. Вона вдягає епатажні луки та має темні пасма.

Нагадаємо, нині Мітчелл мешкає і навчається у США. Раніше вона зізнавалась, що вдячна собі за переїзд в іншу країну.

Злата часто ділиться веселими моментами із життя. Наприклад, вона показувала, як святкувала Геловін. Також дівчина не боїться носити сексуальні образи.

До речі, Ольга також виховує двох молодших дітей — 8-річного Валерія і 7-річну Євдокію від чинного чоловіка Володимира Локотка.