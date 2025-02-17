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"Моя суперсила": Фреймут привітала доньку з 19-річчям та показала її миле фото

Карина Тімкова - 17 лютого, 15:00
Фреймут показала фото доньки у дитинстві

Телеведуча публічно звернулась до Злати Мітчелл

Фото Instagram

Колишня телеведуча Ольга Фреймут публічно привітала свою страшу доньку Злату Мітчелл з днем народження.

17 лютого дівчині виповнилось 19 років. З цієї нагоди зіркова мама показала у своєму Instagram дитяче фото доньки.

"З днем народження, моя душа, моя суперсила, найкрутіша донька у всьому всесвіті", — привітала Ольга.


Ольга Фреймут показала доньку Злату у дитинстві

Маленька Злата виглядала прямо як її мама, поки кардинально не змінила свій стиль

Фото Instagram

Можна помітити, що маленька Злата дуже схожа на маму, особливо світлими кучерями. Як відомо, зараз у дівчини зовсім інший імідж. Вона вдягає епатажні луки та має темні пасма.

Нагадаємо, нині Мітчелл мешкає і навчається у США. Раніше вона зізнавалась, що вдячна собі за переїзд в іншу країну.

Злата часто ділиться веселими моментами із життя. Наприклад, вона показувала, як святкувала Геловін. Також дівчина не боїться носити сексуальні образи.

До речі, Ольга також виховує двох молодших дітей — 8-річного Валерія і 7-річну Євдокію від чинного чоловіка Володимира Локотка

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