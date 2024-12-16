"Сервірування гувернантки" та жодних гаджетів: Фреймут розказала про манери дітей за столом та показала кумедне фото сина

Екстелеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут напередодні зимових свят вирішила поспілкуватися зі своєю аудиторією на актуальну тему: застілля та діти.

Про манери, яким мають бути навчені хлопчики та дівчатка, якщо їх запрошують за дорослий стіл, зірка розказала у Instagram. Ілюстрацією до допису стало фото 8-річного сина Фреймут Валерія у гостях.

"На фото мій син Валерій та його друг Еміль насолоджуються вечіркою окремо, вони так люблять. Євдокія вирішила приєднатися до дорослого столу. Вчора були на казковій передріздвяній вечері в наших друзів", - поділилася Оля.

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"Скоро Різдво... Прийдуть друзі з дітьми. Хтось сервірує для малечі окремий стіл, а хтось садить за дорослий. Все залежить від традицій вашої родини. Я лише нагадаю дещо з етикету: якщо малята отримали запрошення за дорослий стіл, повинні поводити себе чемно. Як дорослі. Ніяких гаджетів та іграшок. Столові манери незручні, але доведеться їх опанувати", - наголосила вона.

Так, Фреймут порадила нагадати дітям, що не можна починати їсти поперед господаря і господині.

"Їмо з приборами, діти мають знати, як користуватися ножем, виделкою, десертними ложкою та виделкою. Не забуваємо казати "дякую", "будь ласка", "ні, дякую". Коли поїли, не кажемо: "я наївся". Просимо дозволу встати з-за столу. Не перебиваємо старших, і взагалі вчимо дітей слухати. Коли хочемо щось сказати, робимо це без їжі в роті", - написала вона.

Діти Фреймут точно знають, як поводитися за дорослим столом

Якщо стіл для дітей таки окремий, то сервирувати його Ольга рекомендує все одно за канонами етикету, мовляв, діти повинні відчувати, що їх поважають і у них таке ж саме меню, як у мами й тата. Діток із нянею за дорослим столом ліпше садити ближче до виходу, щоби потім не турбувати інших гостей, адже малеча переважно їсть швидко і виходить з-за столу.

"І ще нюанс, десертні прибори над тарілкою сервіруємо тільки для дітей, це так зване "сервірування гувернантки", щоб малятка краще їли і памʼятали, що коли все з'їдять, отримують десерт", - додала Фреймут.

Нагадаємо, молодша донька Олі, 7-річна Євдокія вже може й сама навчити деяких правил поведінки за столом.