"Сервірування гувернантки" та жодних гаджетів: Фреймут розказала про манери дітей за столом та показала кумедне фото сина
Екстелеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут напередодні зимових свят вирішила поспілкуватися зі своєю аудиторією на актуальну тему: застілля та діти.
Про манери, яким мають бути навчені хлопчики та дівчатка, якщо їх запрошують за дорослий стіл, зірка розказала у Instagram. Ілюстрацією до допису стало фото 8-річного сина Фреймут Валерія у гостях.
"На фото мій син Валерій та його друг Еміль насолоджуються вечіркою окремо, вони так люблять. Євдокія вирішила приєднатися до дорослого столу. Вчора були на казковій передріздвяній вечері в наших друзів", - поділилася Оля.
"Скоро Різдво... Прийдуть друзі з дітьми. Хтось сервірує для малечі окремий стіл, а хтось садить за дорослий. Все залежить від традицій вашої родини. Я лише нагадаю дещо з етикету: якщо малята отримали запрошення за дорослий стіл, повинні поводити себе чемно. Як дорослі. Ніяких гаджетів та іграшок. Столові манери незручні, але доведеться їх опанувати", - наголосила вона.
Так, Фреймут порадила нагадати дітям, що не можна починати їсти поперед господаря і господині.
"Їмо з приборами, діти мають знати, як користуватися ножем, виделкою, десертними ложкою та виделкою. Не забуваємо казати "дякую", "будь ласка", "ні, дякую". Коли поїли, не кажемо: "я наївся". Просимо дозволу встати з-за столу. Не перебиваємо старших, і взагалі вчимо дітей слухати. Коли хочемо щось сказати, робимо це без їжі в роті", - написала вона.
Якщо стіл для дітей таки окремий, то сервирувати його Ольга рекомендує все одно за канонами етикету, мовляв, діти повинні відчувати, що їх поважають і у них таке ж саме меню, як у мами й тата. Діток із нянею за дорослим столом ліпше садити ближче до виходу, щоби потім не турбувати інших гостей, адже малеча переважно їсть швидко і виходить з-за столу.
"І ще нюанс, десертні прибори над тарілкою сервіруємо тільки для дітей, це так зване "сервірування гувернантки", щоб малятка краще їли і памʼятали, що коли все з'їдять, отримують десерт", - додала Фреймут.
Нагадаємо, молодша донька Олі, 7-річна Євдокія вже може й сама навчити деяких правил поведінки за столом.
Чоловік "рагульства", режисер та "гей": якими були гучні романи Ольги Фреймут
Фреймут похвалилася поетичним успіхом сина у британській школі і показала його рідкісне фото
"Ви знаєте собі ціну": Фреймут розповіла, що робити на першому побаченні, аби воно не стало останнім. Відео
18-річна донька Фреймут у шкіряному міні уявила себе Памелою Андерсон. Фото
"Ніби ковбаса, в якій багато хімічних домішок": Фреймут пояснила, як не можна питати людину про її вік