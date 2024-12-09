"Ніби ковбаса, в якій багато хімічних домішок": Фреймут пояснила, як не можна питати людину про її вік

Колишня телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут дала відповідь на питання, як чемно запитувати людину про її вік. Спойлер: найкраще - ніяк.

Поради від Олі опублікували в Instagram її "Марафону сучасних манер". На фото колишня телезірка при мейкапі, але у халаті та рушничку на голові.

"Як питати про вік? Мені 42 роки, хотілося б залишатися завжди такою, як на цьому фото. Але вчуся любити осінь, бачити красу у листі, що скоро зірветься з гілочки... А потім перетвориться... про це поки не хочу думати", - зізналася Фреймут.

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Фреймут вчиться любити осінь, зокрема й осінь людського життя Фото Соні Плакидюк

"Даруйте ліричний відступ, отже:

- Не питайте прямо: "скільки тобі років?". Люди переважно не люблять, коли їх комплектують у якусь певну вікову категорію.

- Навіть не думайте цей трюк: "У тебе така гарна шкіра, скільки тобі років?" І точно - "Ти добре зберігся як на свій вік". Це ніби ковбаса, в якій багато хімічних домішок, тож довго тримається свіжою.

- Поцікавтеся, може ви разом дивилися "Підйом", коли ходили в школу? Або пам'ятаєте дні, коли молоко несли з магазину в бідончику?

Якщо можете, не запитуйте про вік людини. Нашо вам це?", - резюмувала експертка з етикету.

Нагадаємо, нещодавно Оля пояснювала, як елегантно відповідати на хамство. А ще вона знає, як доцільно та з користю використовувати матюки.