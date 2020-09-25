Відщипуємо і мастимо: Фреймут повчила дівчат, як їсти хліб у ресторані
П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:01
Телеведуча Оля Фреймут продовжує вчити жінок "ресторанних" манер.
Раніше вона показувала, як пити вино та їсти кукурудзу, а цього разу торкнулася теми поїдання хлібу.
Тож якщо ви не на дієті і можете собі дозволити ласувати свіжою булочкою з маслом у публічному місці, порада Олі стане у нагоді.
"Як правильно їсти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть, якщо подали булочку та окремо масло, розрізати її навпіл не етикетно. Відламуємо шматочок - і його мастимо", - наголошує Фреймут.
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У коментарях ведучу запитали, що робити з готовою канапкою.
"Відкриті сендвічі їмо з приборами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо", - відповіла Оля.
Нагадаємо, ще раніше Фреймут розказувала, як стати "панною з манерами".
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