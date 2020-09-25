Відщипуємо і мастимо: Фреймут повчила дівчат, як їсти хліб у ресторані

Телеведуча Оля Фреймут продовжує вчити жінок "ресторанних" манер.

Раніше вона показувала, як пити вино та їсти кукурудзу, а цього разу торкнулася теми поїдання хліба.

Тож якщо ви не на дієті і можете собі дозволити ласувати свіжою булочкою з маслом у публічному місці, порада Олі стане у нагоді.

"Як правильно їсти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть, якщо подали булочку та окремо масло, розрізати її навпіл не етикетно. Відламуємо шматочок - і його мастимо", - наголошує Фреймут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 24 Сен 2020 в 12:11 PDT

У коментарях ведучу запитали, що робити з готовою канапкою.

"Відкриті сендвічі їмо з приборами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо", - відповіла Оля.

Нагадаємо, ще раніше Фреймут розказувала, як стати "панною з манерами".