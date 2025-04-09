Фреймут із 7-річною донькою показалися у Львові. Фото
Екстелеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут завітала в Україну, у Львів.
У своєму Instagram 43-річна зірка показалася у центрі міста і підловила свою 7-річну доньку Євдокію.
Нагадаємо, першу доньку Злату Фреймут народила від Ніла Мітчелла.
А від свого теперішнього чоловіка Володимира Локотка - сина Валерія і дівчинку Євдокію.
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Фреймут на тлі морського краєвиду зазнімкувалася з усміхненими донькою та сином
Витончена Фреймут у червоній сукні з голими плечима попозувала на кам'яній лаві. Фото