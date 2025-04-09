Фреймут із 7-річною донькою показалися у Львові. Фото

Екстелеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут завітала в Україну, у Львів.

У своєму Instagram 43-річна зірка показалася у центрі міста і підловила свою 7-річну доньку Євдокію.

Востаннє старша донька Олі Злата була в Україні у січні цьогоріч, а коли сама мама - невідомо

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Мама підловила Євдокію за процедурами у ванній

Нагадаємо, першу доньку Злату Фреймут народила від Ніла Мітчелла.

А від свого теперішнього чоловіка Володимира Локотка - сина Валерія і дівчинку Євдокію.