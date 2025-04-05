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Витончена Фреймут у червоній сукні з голими плечима попозувала на кам'яній лаві. Фото

Юлія Леськова - 5 квітня, 10:38
Ольга Фреймут позує для фото
Фото Sergei Sarakhanov

43-річна телеведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно водила молодшу доньку в оперу, показалася у витонченому образі. 

Ольга посиділа на кам'яній лавці у червоній максі-сукні з відкритими плечима. Свій образ вона доповнила стильними балетками та червоною помадою. 

Ольга Фреймут позує для фото

Ольга потішила атмосферними фото на лаві у яскравому образі

Фото Sergei Sarakhanov

Ольга Фреймут сидить на лаві

Романтично-витончена Оля

Фото Sergei Sarakhanov

Нагадаємо, наприкінці лютого Ольга Фреймут в Іспанії вразила шанувальників свіжим виглядом на свій 43-й день народження. 

Фреймут - відома знавчиня етикету, тож частенько ділиться порадами щодо поведінки у тих чи інших ситуаціях, наприклад - що робити на побаченні, аби воно не стало останнім та як елегантно відповісти на образу. 

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