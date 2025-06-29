"Місце сили і енергії": Харлан показалася в маминому саду в Миколаєві

Юлія Леськова - 29 червня, 14:40
Ольга Харлан позує для фото
Фото з Instagram Ольги Харлан

34-річна олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан показалася в рідному Миколаєві у своєму місці сили.

"Мій дім. Моє місце сили і енергії. Мамині екскурсії по саду, татове BBQ та безмежна любов від Доббі. Обожнюю ці моменти", - написала спортсменка. 

Ольга Харлан показалася у Миколаєві

Харлан вдома поласувала ягодами


Ольга Харлан приїхала у Миколаїв
Шаблістка показала батьківський будинок та свого улюбленця Доббі
Ольга Харлан показалася на батьківському подвір'ї

Ось так Харлан розважається вдома

Оля похвалилася маминим садом

Оля похвалилася маминим садом

Скріншот з Instagram Ольги Харлан

Нагадаємо, перший місяць 2025 року Ольга Харлан провела в Україні та показувала вболівальникам, чим тут займалася

Як відомо, Оля живе на дві країни: Україну та Італію, звідки родом її коханий, шабліст Луїджі Самеле. 

До речі, в одному із інтерв'ю Харлан зізналася, що планує зіграти весілля з Луїджі вже цього року. 

Читайте також:

Харлан зі шпагою у total black повигиналася для емоційних фото

Харлан показала екстремальний відпочинок у Буковелі. Фото

"Не розмовляли 9 годин": наречений Харлан показав їхні стосунки в кумедних фото

Харлан
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів