"Місце сили і енергії": Харлан показалася в маминому саду в Миколаєві

Фото з Instagram Ольги Харлан

34-річна олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан показалася в рідному Миколаєві у своєму місці сили.

"Мій дім. Моє місце сили і енергії. Мамині екскурсії по саду, татове BBQ та безмежна любов від Доббі. Обожнюю ці моменти", - написала спортсменка.

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Нагадаємо, перший місяць 2025 року Ольга Харлан провела в Україні та показувала вболівальникам, чим тут займалася.

Як відомо, Оля живе на дві країни: Україну та Італію, звідки родом її коханий, шабліст Луїджі Самеле.

До речі, в одному із інтерв'ю Харлан зізналася, що планує зіграти весілля з Луїджі вже цього року.