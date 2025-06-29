"Місце сили і енергії": Харлан показалася в маминому саду в Миколаєві
34-річна олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан показалася в рідному Миколаєві у своєму місці сили.
"Мій дім. Моє місце сили і енергії. Мамині екскурсії по саду, татове BBQ та безмежна любов від Доббі. Обожнюю ці моменти", - написала спортсменка.
Нагадаємо, перший місяць 2025 року Ольга Харлан провела в Україні та показувала вболівальникам, чим тут займалася.
Як відомо, Оля живе на дві країни: Україну та Італію, звідки родом її коханий, шабліст Луїджі Самеле.
До речі, в одному із інтерв'ю Харлан зізналася, що планує зіграти весілля з Луїджі вже цього року.
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