Харлан зі шпагою у total black повигиналася для емоційних фото

Юлія Леськова 15 грудня, 14:54
Ольга Харлан позує для фото
Фото з Instagram Ольги Харлан

Найтитулованіша спортсменка України, фехтувальниця Ольга Харлан поділилася другою частиною зйомки, яку публікувала раніше. Щоправда, попозувала вона дещо в іншому образі.

Світлини Ольга показала у своєму Instagram.

На цих фото Харлан з шпагою у total black. Вона одягнула чорний корсет, прозорий лонгслів та штани-кльош.


Ольга Харлан зі шпагою

Харлан похвалилася ефектними кадрами з фотозйомки

Фото Natalia Dudych
Ольга Харлан показала нові фото

Раніше Ольга показувала фото, на яких позувала у білому образі

Фото Natalia Dudych
Ольга Харлан похвалилася новими фото
Навіть макіяж у спортсменки був яскравим
Фото Natalia Dudych

Нагадаємо, якось Харлан в ефектному образі прикрасила обкладинку Playboy. Пізніше фотографиня Лена Кудрей публікувала фото Ольги, які не потрапили до чоловічого журналу.

Як відомо, у вересні спортсменка повідомила про заручини зі своїм хлопцем, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

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