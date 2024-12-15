Харлан зі шпагою у total black повигиналася для емоційних фото
Найтитулованіша спортсменка України, фехтувальниця Ольга Харлан поділилася другою частиною зйомки, яку публікувала раніше. Щоправда, попозувала вона дещо в іншому образі.
Світлини Ольга показала у своєму Instagram.
На цих фото Харлан з шпагою у total black. Вона одягнула чорний корсет, прозорий лонгслів та штани-кльош.
Нагадаємо, якось Харлан в ефектному образі прикрасила обкладинку Playboy. Пізніше фотографиня Лена Кудрей публікувала фото Ольги, які не потрапили до чоловічого журналу.
Як відомо, у вересні спортсменка повідомила про заручини зі своїм хлопцем, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.
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