Полякова замилувала кумедними фото дочок у купальниках та розповіла, чого бажає українським дітям
Співачка Оля Полякова у День захисту дітей показала архівні фото своїх доньок та розповіла, чого бажає українським дітям.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
"Ніколи ми і уявити не могли, що наші діти будуть дітьми війни. Діти не повинні ночувати в бомбосховищах, покидати свій дім, відрізняти звуки ворожої зброї, боятися, втрачати батьків, гинути", - написала Оля.
Вона додала, що діти повинні жити у безпеці та абсолютній любові.
"Перейматися дитячими проблемами, бачити тільки красиве, чути тільки прекрасне, і жити під мирним небом! Цього я і бажаю нашим дітям! Миру вісім нам!" - зазначила Полякова.
Нагадаємо, на початку травня Оля Полякова показувала, як снідає з молодшою донькою і мамою у Лондоні.
Як відомо, Полякова негативно ставиться до хейту своєї старшої доньки, яку у мережі булять за фігуру. Співачка завжди захищає свою дитину і відповідає на негативні коментарі.