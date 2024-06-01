Полякова замилувала кумедними фото дочок у купальниках та розповіла, чого бажає українським дітям

Фото з Instagram Олі Полякової

Співачка Оля Полякова у День захисту дітей показала архівні фото своїх доньок та розповіла, чого бажає українським дітям.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Ніколи ми і уявити не могли, що наші діти будуть дітьми війни. Діти не повинні ночувати в бомбосховищах, покидати свій дім, відрізняти звуки ворожої зброї, боятися, втрачати батьків, гинути", - написала Оля.

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Старшій доньці Олі, Маші 19 років, а молодшій Алісі - 12

Фото з Instagram Олі Полякової

Молодша донька Полякової навчається у Лондоні, а старша покинула навчання у Британії й навчається у Києві

Вона додала, що діти повинні жити у безпеці та абсолютній любові.

"Перейматися дитячими проблемами, бачити тільки красиве, чути тільки прекрасне, і жити під мирним небом! Цього я і бажаю нашим дітям! Миру вісім нам!" - зазначила Полякова.

Полякова любить ділитися з шанувальниками кумедним контентом

До речі, Маша дуже сильно схожа на свою зіркову маму

Маша, як відомо, йде по стопах мами й будує власну співочу кар'єру

Фото з Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, на початку травня Оля Полякова показувала, як снідає з молодшою донькою і мамою у Лондоні.

Як відомо, Полякова негативно ставиться до хейту своєї старшої доньки, яку у мережі булять за фігуру. Співачка завжди захищає свою дитину і відповідає на негативні коментарі.