"Що мені тепер робити?": Полякова за кордоном пожалілася на пограбування
Співачка Оля Полякова заявила, що з нею у Франції сталося пограбування.
45-річна Оля розказала подробиці інциденту і порадилася з підписниками щодо наступних дій.
"Короче, люди, у мене вчора вкрали телефон. У мене є відео, як його крадуть. Спочатку я його виронила, а потім біг чувак і підібрав його. Питання, що мені тепер робити? Йти з цією фігнею у поліцію, з цим відео. Чи писати на нього заяву і робити його відомим на весь інтернет?", - запитала Полякова.
До речі, напередодні пограбування співачка підняла фанатам настрій під рядки власної пісні "Жінка з цікавим минулим".
І хоча Оля співає про "жінку з цікавим минулим", сама вона перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським вже 20 років. Раніше Полякова розказувала про їхні з чоловіком вади та кохання після 20 років разом.
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