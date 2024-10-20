"Трошки не вийшло": Полякова пояснила, чому її старша донька поки не розпочала навчання в Америці

Співачка Оля Полякова розказала, що її старша донька, 19-річна Марія стикнулася перепоною на шляху до здобуття омріяної музичної освіти у США. Дівчині, яка вже цієї осені мала розпочати навчання у коледжі Берклі, довелося повернутися до України. Але план лишається в силі.

Що сталося, зіркова мама пояснила у програмі "Ранок. Марафон", повідомляє "ТСН".

"Вона навчається в консерваторії й зараз вже їде зимою до Америки. У нас трошки не вийшло, бо вона поїхала до Берклі й потім повернулася. Там така історія вийшла, але вона туди повернеться з січня. Вже нарешті поїде вчитися, бо там з візою сталися проблеми. І це нас затримало. Але вона продовжує вчитися на композиторському факультеті в академії ім. Чайковського", - поділилася Оля.

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Маша ще на деякий час затримається в Україні

Зі слів Полякової, без діла в Україні Маша не сидить. Дівчина написала мамі пісню, а ще готується виступати на розігріві перед її шоу у Палаці Спорту 26 жовтня у Києві.

"Маша не просто продовжує співати, а навіть буде "гріти" Палац Спорту перед концертом. У неї абсолютно свій шлях, вона виконує рок. Вона зовсім на мене не схожа. Я просто їй даю можливості, яких у мене не було. З одного боку я думаю, як я йшла 20 років до свого першого Палацу Спорту, а їй так легко. А потім думаю, а чому нашим дітям повинно бути важко. Їм повинно бути легше, ніж нам", - зазначила Полякова.

Нагадаємо, нещодавно артистка розповіла, чому її молодша дочка, 13-річна Аліса навідріз відмовилася залишатися у Британії і яку професію там встигла опанувати.



