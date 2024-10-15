Від дружби до ворожнечі: чому посварилися Кароль з Поляковою, Горбунов з Єфросиніною та інші зірки

Скандали, інтриги та розслідування - обов'язкова складова шоубізнесу. І хоча чимало зірок є справжніми друзями, деякі з них досить давно побили горщики та не збираються "склеювати" їх знову.

ТаблоID пригадав найгучніші сварки, які виникали між українськими селебрітіс. Усі деталі - далі.

Полякова і Кароль

Чорна кішка між двома популярними українськими співачками Тіною Кароль та Олею Поляковою пробігла у 2021 році. Тоді Оля під час запису одного шоу назвала колегу "відомою плакальщицею на похоронах".

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Одразу після виходу сюжету Полякова вибачилася перед Кароль, і пояснила, що мала на увазі винятково її репертуар.

"Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю та поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії", - пояснювала Оля.

Скандали зірок часто продовжуються в мережі Фото: Instagram

Не залишилася без відповіді у цій історії і сама Кароль.

"Ти була права. Я плакатиму про нас, про нього все життя, а жити життя заради сина. Але не на похоронах, а за здоров’я та силу висоти у близькості рідних душ, моя ти "прелєсть", - відписала вона у сторіз в соцмережах.

Тіна теж не залишилася без відповіді і сварка набула нового оберту Фото: Instagram

Після цього співачки не спілкувалися навіть на спільних заходах, де були на відстані витягнутої руки одна до одної. У 2023 році в розмові з Раміною Есхакзай Оля ще раз наголосила, що була неправа та вибачилася за свої слова, а згодом, за її словами, вони помирилися з Тіною.

"Ви повинні розуміти, що всі ці скандали, - вони для розваги, вони штучні. Ніхто не ворогує, ніхто за великим рахунком не конкурує", - додала білявка.

Неначе дві затяті подружки Фото: 1+1

Єфросиніна і Соловій

Гучна перепалка під час інтерв’ю у березні 2024 року сталася між ведучою Машею Єфросиніною та співачкою Христиною Соловій. Тема стосувалася української мови і тих публічних осіб, які після лютого 2022 року почали на неї переходити.

Українські зірки можуть посперечатися під час інтерв'ю, яке потім глядачі розберуть на цитати Скриншот

Співачка пригадала шоу Єфросиніної і Полякової "Дорослі дівчата", яке вони вели російською. І зазначила, що "ми дуже толерантні з нашими людьми. Особливо з тими, хто помилився. Навіть з тобою", - закинула вона Маші.

"Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Україною і Росією. За те, що вони намагалися всидіти на двох стільцях. І за те, що вони розмивали кордони. У них на руках, душі, серці завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати", - сказала Христина.

Після цього між двома жінками розгорілася палка дискусія. За словами Маші, вона свідомо не вирізала цей момент із інтерв’ю і дала розголос.

Ведуча не очікувала на такий поворот подій Скриншот

В інтерв’ю "Українській правді" ведуча зізналася, що не була готова до формулювання від Соловій, "розгубилася і тому сказала те, за що потім справедливо вигрібала від людей".

"Коли людина мені сказала, що в мене кров на руках, це було емоційно ударом для мене, тому що це не так. Мене в той момент згубили емоції. Якби я була зібрана, я б не сказала про запит аудиторії. Це була моя помилка. Мене підвели і лексика, і самовладання, і вміння зреагувати так, як я хотіла як журналістка зреагувати", - пояснювала ведуча.

Єфросиніна і Горбунов

Ще одна гаряча історія, яка пов’язана із ім’ям Маші Єфросиніної, але в контексті Юрія Горбунова. У липні 2023 розгорівся скандал довкола його серіалу "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень, які виділили з держбюджету. Згодом Горбунов відмовився від коштів, але до цього ситуацію просили прокоментувати Єфросиніну. Мовляв, як давньої колеги і друга.

Горбунов і Єфросиніна вели разом програму "Підйом" Фото: Медіаняня

Однак ведуча опублікувала дуже емоційний допис, який викликав ще більше питань.

"Та від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році", - написала Маша у своїх Instagram-stories.

Новини про зірок одразу замайоріли заголовками із красномовним висловлюванням Єфросиніної Скриншот

Що ж сталося між ексколегами? Першим на публічні інтерв’ю пішов Юрій Горбунов, і Аліна Доротюк не могла про це не спитати. Утім, чіткої відповіді ведучий не озвучив.

"Я думаю, що до неї ніхто і не до***увався з цим питанням, це сама вона собі придумала. Я хочу, щоб ви у Маші запиталися, що сталося у 2021 році і хто правий. Просто Маша це сказала, що він перестав існувати та, певно, забула, що будуть питати, що сталося. Нехай це прозвучить із перших вуст.

Це стосунки колег по роботі. Я можу це розповісти, але це буде некрасиво. Я хочу, щоб це прозвучало з перших вуст Маші. Для мене вона не пропала. Це Маша – наш суспільний діяч, яка багато робить для перемоги. Вона для мене існує", - зазначив він.

Горбунов теж не розставив крапки над "і" в цьому скандалі Скриншот

Однак з перших вуст теж не прозвучало. У серпні того ж року Маша Єфросиніна дала своє велике інтерв’ю. Вона красномовно пояснила, що передувало її допису: початок відпустки, довга дорога за кордон, де вона мала зустрітися із дітьми, і купа повідомлень, за її словами, де звинувачували у мовчанні.

"Якби я хотіла, щоб це стало публічним надбанням, я б це дуже давно зробила. А отак як він сказав "нехай Маша скаже" – це, як правило, говорять люди, які не хочуть щоб правда розкрилась. Йому з цим жити. Я точно не хочу. За людей красномовно говорять вчинки", - своєю чергою тоді сказала ведуча.

"Я як тоді не коментувала, так і зараз не хочу, бо я сама з неповагою і презирством ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали, як особисті, так і професійні, а в нашому випадку це і особисті і професійні. Я єдине що можу сказати, що дуже тупа ця справа видавати і демонструвати дружбу, коли насправді її не існує. Це все, що я можу сказати", - додавала вона в інтерв’ю для УП.

Білик і Вакарчук

Дуже образилась свого часу Ірина Білик на Святослава Вакарчука. Сталося це після загибелі в ДТП лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. На концерті-пам’яті співачка хотіла виконати їхню пісню "Мовчати". Однак і Вакарчук теж кинув оком на цю композицію.

Білик здивувала давнім конфліктом з колегою по сцені Скриншот

"Вакарчук схопив нашу пісню і відразу побіг у студію писати. Нічого в мене не запитав. Коли на концерті запитали: "Хто заспіває "Мовчати"?", я кажу: "Я заспіваю". Мені відповідають, що Слава теж хоче співати.

Ми ще сперечалися, хто який рядок співатиме. Він заборонив колективу грати вступ до пісні. Хто так робить? Це трагедія гурту. Він (Вакарчук - ред.) грав сам на роялі. Мені шкода хлопців, що це їх біль, їх фронтмен", - розповіла Білик в програмі "Мій секрет".

Ця ситуація дуже образила співачку. Однак на концерті артисти все ж разом заспівали легендарну пісню.

Мірошниченко і Остапчук

Свого часу побили горщики і два відомих українських ведучих Тімур Мірошниченко та Володимир Остапчук. Вони разом із Олександром Скічком у 2017 році вели міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Одні з найвідоміших ведучих Фото: Vogue ua

Однак декілька років потому, під час гучного розлучення Остапчука зі своєю першою дружиною між ним і Мірошниченком пробігла чорна кішка. Дружина Тімура Інна публічно підтримала колишню Вови - Олену Войченко. Тоді шоумен відписався в Instagram від свого колеги.

"Коли він вперше це зробив, я запитав: "Що таке?". Він відповів, мовляв, випадково. Це було як раз в той період (розлучення - ред.). Може він був ображений на Інну чи на мене конкретно, просто непроста ситуація була. Зараз наче підписаний, все ок. Ми пересікаємося на заходах, але не можу сказати, що стосунки у нас супердружні. Ділові - точно", - ділився ведучий в розмові з Аліною Доротюк.

Сам Тімур вважає себе неконфліктною людиною Фото: Instagram

Могилевська і Потап

У 2020 році співачка Наталія Могилевська відверто зізналася, чим одного разу її образив Потап на одному з концертів "Ліги сміху". Вона брала участь у шоу як запрошена зірка і наприкінці зйомок хотіла сказати щось важливе.

Однак Потап натомість пожартував, чим буквально вивів з рівноваги Наталю, зізналася вона у "2POpodcast". Після команди "стоп, знято" вона підійшла до Потапа та розповіла усе, що думає про нього та його творчість, відмовилася йти на спільний банкет.

Потап подекуди недобирає слова. Але Могилевська обернула ситуацію на свою користь Скриншот

Вже вдома Могилевська проаналізувала ситуацію та свою реакцію. Вона хотіла зрозуміти, що сильно її так заділо, бо це означало, що в неї є слабке місце. Вже згодом вона перетворила його у свою силу: почала працювати над почуттям гумору та навіть стала тренеркою в "Лізі сміху".

Гвоздьова і Melovin

Запеклими ворогами стали Ілона Гвоздьова та Melovin у 2021 році. Тоді вони брали участь у шоу "Танці із зірками", де танцівниця була в ролі судді, а співак – зірковим учасником. Ілона розкритикувала партнерку Melovina, після чого в них почався справжнісінький батл-суперечка у соцмеражах.

Скандал і "Танці із зірками" - два поняття, які були тотожними упродовж того сезону Фото: Факти

"Це була така змонтована історія, яка йшла не від нас. Все, що неслося по телевізійному екрану, трохи є там реальність - очікування. Це викривлена думка. Ми спілкувалися, у нас не було образ, допоки він не сказав в інтерв'ю, що не вважає мене супер танцівницею. Але я, як професіонал, відреагувала, мовляв, можна казати все, що завгодно після того, як триматимете кубок в руках", - коментувала Ілона Славі Дьоміну.

Цікаво, цей конфлікт був не єдиний на танцювальному шоу. Раніше Гвоздьова жорстко посварилася із згаданим раніше Остапчуком. Зірки разом танцювали в парі, у той період Вова заявив про розлучення. Ширилися чутки, що саме Ілона стала цьому причиною. Вона просила ведучого публічно розставити крапки над "і", бо плітки шкодили її родині. Однак цього так й не було зроблено.

Ці зірки теж побили горщики Фото: 1+1

Пізніше Гвоздьова прокоментувала, що не зійшлася з Остапчуком на жодному рівні, крім танцювального. Він для неї та людина, в якої танцівниця ніколи не попросить допомоги і, до того ж, вона не слідкує за ним у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про зірок Голлівуду, яких поєднує багаторічна дружба.