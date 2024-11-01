Засранка і крикун: Полякова розказала про їхні з чоловіком вади та про кохання після 20 років шлюбу

Співачка Оля Полякова та її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський одружені вже 20 років і, з його слів, жити з нею дуже легко і, головне, весело.

Що означає для Вадима Оля, чого він її навчив за всі ці роки і чи досі між ними є кохання, пара розказала у спільному інтерв'ю "Говорить Суханов".

Як запевнив Вадим, вони з дружиною можуть по кілька разів на день говорити про розлучення, але несерйозно. Насправді ж такого бажання в нього ніколи не виникало.

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"Оля для мене - це друг по життю, мабуть. З нею можна в розвідку йти. Вона не зрадить", - сказав чоловік.

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Оля на запитання, що між ними з Вадимом зараз - кохання, близькість, дружба - відповіла "все". На думку артистки, люди часто мають хибне уявлення про кохання, плутаючи його з емоційною залежністю або з "хімічною реакцією тіла, яка минає від року до трьох".

"У всіх є кохання, оте про метелики в животі, на початку. Але я не чула про таке через 20 років. Там зовсім інші речі людей тримають разом і зовсім інші речі лякають, якщо цих речей не буде", - сказала вона.

Зі слів Полякової, чоловік за 20 спільних років навчив її буквально всього.

"Він мене навчив брати на себе відповідальність. Те, чого я не вміла взагалі. Він мене навчив обирати. Те, чого я не вміла взагалі. Він мене навчив не сумніватися. Він мене навчив відноситися по-філософськи до життя, тому що в нього є ця риса, а в мене нема. Він навчив мене любити безумовно, тому що він любив і любить мене безумовно, яка б я не була. І, мало того, навіть на мої не дуже гарні якості він каже, що вони - найкращі", - розказала вона.

Вадим навчив Олю безумовної любові

"Я хочу, щоби все було по-моєму. Я люблю сперечатися. Я люблю з'ясовувати стосунки. І я засранка. Але в мене завжди чисто вдома. Бо Вадік знав, що я засранка, з першого дня. От я печу хліб - у мене борошно всюди, навіть у ніздрях і в вухах, і в вухах та ніздрях котів і собак. І він отако приходить і каже: "Олєчко, можна мені хоч десь тут бутербродик собі зробити?" Я кажу: "Зараз я тобі зроблю", беру батон, отак зверху на це тісто кладу дошку, тут йому нарізала, зробила бутербродик, кажу: "Вадічек, вибач. Ну от така я". Він каже: "Я бачив це з самого початку. Саме тому з першого дня нашого співмешкання в тебе була хатня робітниця". Все, Питання знято", - пояснила Оля.

"Якщо в мужчини є претензія до жінки, що вона не прибирає, не треба гаркати на жінку, не треба казати мамі її: "Кого ви виховали, таку засранку?", треба просто взяти хатню робітницю. Піти заробити гроші і взяти хатню робітницю. І так у всьому. Якщо ти бачиш рису, яка тобі не подобається, виріши її сам", - резюмувала вона.

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Полякова назвала рису, яку вона би залюбки виправила в чоловікові.

"Кричати як навіжений. Всі думають, що він дуже спокійний, але це неправда. Він крикун", - зізналася вона.

Нагадаємо, в останні кілька років Полякова і Буряковський пережили серйозну кризу. Якось Оля розказувала, які в них із коханим головні правила у стосунках.

Як відомо, подружжя має двох спільних доньок, 19-річну Машу, яка вже мешкає окремо з хлопцем і скоро поїде вчитися до Америки, і 13-річну Алісу.