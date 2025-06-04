Cолодка вата і халабуда з ковдри: Onuka замилувала розвагами сина і дочки у Чернігові

Фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко показала свою 2-річну дочку Ліну і 5-річного сина Сашка.

У своєму Instagram виконавиця запостила фото, де закарбувала теплі сонячні моменти з нащадками.

"Злива. І смерч. Пил в очі, але ми сховались в машину. В дитячих кріслах позаду мене Ліна і Саша. Ніби намальовані. Цікаво, окрім мене їх ще хтось бачить? Купили "посудку", вибирав Саша. В кімнаті зробили халабуду з ковдри. На веранді дощ періщить по даху. І це чисте захоплення. Тут же випрана білизна і величезна монстера, більша за будинок.

Я смажу бананові оладки. Діти у комбінезонах носяться по мокрому саду. Фіналізує кадр барвистий дитячий сміх. Розумію, чому його так романтизують. Піфа покупали", - розказала співачка про дозвілля у Чернігові.

Реклама:

Коли мама не попередила, що робитиме фото

Дівчинка змалку звикає до яскравих кольорів

Судячи з фото, Ліна і Сашко полюбляють млинці

Сашко точно поціновувач смаколиків

Нагадаємо, після початку війни Ната виїхала до Трускавця разом з усією родиною. Але вже у березні повернулася до Києва.

У березні 2023-го співачка припускала, що робитиме після завершення кар'єри.