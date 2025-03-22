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Onuka у ч/б луці з високим розрізом наробила стильних фото з нагоди ювілею

Юлія Леськова - 22 березня, 11:42
Наталія Жижченко попозувала по фото
Фото alena_pertseva

Фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко святкує своє 40-річчя і з нагоди свята поділилася новими фото в Instagram. 

Іменинниця попозувала у чорних штанах-палаццо, чорному топі без рукавів та білому жакеті. 

"40", - лаконічно підписала фото співачка. 


Наталія Жижченко на фотосесії
Такий розріз і чоботи - рідкість для зазвичай стриманої Нати
Фото alena_pertseva
Наталія Жижченко наробила нових фото

Зірка влаштувала фотосесію з нагоди свого дня народження

Фото alena_pertseva
Наталія Жижченко попозувала на стільці
Фото alena_pertseva

Якось Ната Жижченко ділилася романтичними фото з чоловіком та згадала про сімейну кризу. 

А у березні 2023-го співачка розповідала, що робитиме після завершення кар'єри.

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