Onuka у ч/б луці з високим розрізом наробила стильних фото з нагоди ювілею
Фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко святкує своє 40-річчя і з нагоди свята поділилася новими фото в Instagram.
Іменинниця попозувала у чорних штанах-палаццо, чорному топі без рукавів та білому жакеті.
"40", - лаконічно підписала фото співачка.
Якось Ната Жижченко ділилася романтичними фото з чоловіком та згадала про сімейну кризу.
А у березні 2023-го співачка розповідала, що робитиме після завершення кар'єри.
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