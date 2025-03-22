Onuka у ч/б луці з високим розрізом наробила стильних фото з нагоди ювілею

Фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко святкує своє 40-річчя і з нагоди свята поділилася новими фото в Instagram.

Іменинниця попозувала у чорних штанах-палаццо, чорному топі без рукавів та білому жакеті.

"40", - лаконічно підписала фото співачка.

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А у березні 2023-го співачка розповідала, що робитиме після завершення кар'єри.