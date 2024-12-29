Онука Ротару у розкішному хутрі похвалилася відпочинком у Куршевелі

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко похвалилася розкішним відпочинком на гірськолижному курорті у французьких Альпах.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

23-річна Софія зараз відпочиває у Куршевелі, тож поділилася кадрами, на яких позує у хутрі на тлі засніжених краєвидів.

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Також вона показалася коло каміна зі своїм пухнастим улюбленцем.

Софія показала свій лакшері відпочинок

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Софія може собі дозволити найрозкішніший відпочинок

Нагадаємо, навесні Софія Євдокименко розсекретила особу свого бойфренда-мільярдера. Ним виявився спадкоємець однієї з найбагатших родин США Макс Лернер.

Як відомо, онука Ротару полюбляє люксові бренди. Якось вона у Тоскані наробила фото у крихітному топі від Miu Miu.