Онука Ротару у розкішному хутрі похвалилася відпочинком у Куршевелі
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко похвалилася розкішним відпочинком на гірськолижному курорті у французьких Альпах.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
23-річна Софія зараз відпочиває у Куршевелі, тож поділилася кадрами, на яких позує у хутрі на тлі засніжених краєвидів.
Також вона показалася коло каміна зі своїм пухнастим улюбленцем.
Нагадаємо, навесні Софія Євдокименко розсекретила особу свого бойфренда-мільярдера. Ним виявився спадкоємець однієї з найбагатших родин США Макс Лернер.
Як відомо, онука Ротару полюбляє люксові бренди. Якось вона у Тоскані наробила фото у крихітному топі від Miu Miu.
Приєднуйтесь до дискусії