Онука Ротару в окулярах за $700 та в шубі за $500 знялася на заході сонця посеред гір. Відео

ТаблоID 13 листопада, 14:15
Онука Софії Ротару

Онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко супермоделлю хоч і не стала, але продовжує іноді зніматися у дизайнерських речах. Щоправда, не завжди зрозуміло, чи вона робить це для брендів чи просто для себе.

Чергову зйомку Софія зробила на тлі гірських краєвидів і виклала в Instagram.

Дівчина позувала у штучній шубі The Frankie Shop за 495 доларів та в сонячних окулярах від Botttga Veneta за 690 доларів.


Софіє Євдокименко

Шуба штучна і коштує дешевше, ніж окуляри, в яких позує Соня

Онука Ротару в горах
Авіатори від Bottega на 27 відсотків виготовлені з переробленого матеріалу

Авіатори від Bottega на 27 відсотків виготовлені з переробленого матеріалу

Як відомо, 23-річна Софія зустрічається з американським мільярдером Максом Лернером.

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