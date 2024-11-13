Онука Ротару в окулярах за $700 та в шубі за $500 знялася на заході сонця посеред гір. Відео
Онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко супермоделлю хоч і не стала, але продовжує іноді зніматися у дизайнерських речах. Щоправда, не завжди зрозуміло, чи вона робить це для брендів чи просто для себе.
Чергову зйомку Софія зробила на тлі гірських краєвидів і виклала в Instagram.
Дівчина позувала у штучній шубі The Frankie Shop за 495 доларів та в сонячних окулярах від Botttga Veneta за 690 доларів.
Як відомо, 23-річна Софія зустрічається з американським мільярдером Максом Лернером.
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