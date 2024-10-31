Десерти, мистецтво і спорт: онука Ротару у стильних луках показала свій вишуканий жовтень

ТаблоID 31 жовтня, 14:30
Онука Ротару в окулярах і стильному луці
фото daria_bah_photo

23-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко показала, яким був її жовтень.

У пості в Instagram вона запостила власні фото зі зйомок та чим займалася у вільний час.

Євдокименко у топі і спідниці

Дівчина, як завжди, займалася улюбленим спортом


Картинна галерея

Долучалася до прекрасного

І до смачного

І до смачного

Онука Ротару у рожевій сорочці

Була на робочих зйомках

Софія Євдокименко - фото в сукні ззаду

До речі, фото зроблено в Лондоні кількома тижнями раніше

Нагадаємо, на амурному шляху Софії чимало цікавих чоловіків. У жовтні минулого року вона розійшлася з IT-бізнесменом Денисом Жадановим. У 2019 Софія крутила роман з італійцем Марко. А не так давно дівчина підтвердила роман з мільярдером.

Читайте також:

Онука Ротару у вишиванці розсекретила особу свого нового бойфренда-мільярдера. Фото

Онука Ротару в розкішному платті оголила спину посеред осіннього Лондона. Фото

Ротару вперше за довгий час показалася у мережі. Фото

ротару
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів