Десерти, мистецтво і спорт: онука Ротару у стильних луках показала свій вишуканий жовтень
23-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко показала, яким був її жовтень.
У пості в Instagram вона запостила власні фото зі зйомок та чим займалася у вільний час.
Нагадаємо, на амурному шляху Софії чимало цікавих чоловіків. У жовтні минулого року вона розійшлася з IT-бізнесменом Денисом Жадановим. У 2019 Софія крутила роман з італійцем Марко. А не так давно дівчина підтвердила роман з мільярдером.
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