Десерти, мистецтво і спорт: онука Ротару у стильних луках показала свій вишуканий жовтень

23-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко показала, яким був її жовтень.

У пості в Instagram вона запостила власні фото зі зйомок та чим займалася у вільний час.

Дівчина, як завжди, займалася улюбленим спортом

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Долучалася до прекрасного

І до смачного

Була на робочих зйомках

До речі, фото зроблено в Лондоні кількома тижнями раніше

Нагадаємо, на амурному шляху Софії чимало цікавих чоловіків. У жовтні минулого року вона розійшлася з IT-бізнесменом Денисом Жадановим. У 2019 Софія крутила роман з італійцем Марко. А не так давно дівчина підтвердила роман з мільярдером.