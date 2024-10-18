Онука Ротару в розкішному платті оголила спину посеред осіннього Лондона. Фото

ТаблоID 18 жовтня, 10:30

23-річна онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко має в своєму арсеналі багато фешн-зйомок у розкішних образах та вбраннях. Кадром однієї з таких фотосесій поділилася фотографка Дарія Бах, яка живе і працює в Лондоні.

На фото, котрим Софія поділилася в сторіс, вона позує посеред осіннього Лондона в червоній вечірній сукні з оголеною спиною.

Онука Софії Ротару

Як відомо, Соня разом із братом Анатолієм навчалися у Лондоні. Потім дівчина переїхала на навчання до Нью-Йорка

Судячи з підпису, фото ненове.


Нагадаємо, у травні стало відомо, що Євдокименко має стосунки з американським багатієм Максом Лернером. Рівно рік тому вона розійшлася з українським IT-підприємцем Денисом Жадановим.

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