Ортега у сукні-газеті повторила культовий лук Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Фото

Тамара Кудрявченко - 14 травня, 16:30

Фанати серіалу "Секс у великому місті" точно пам'ятають сукню з газетним принтом від Christian Dior, у якій головна героїня Керрі Бредшоу з'явилася в третьому сезоні. 

Цей лук з колекції бренду 2000 року став одним із найбільш впізнаваних образів серіалу. 

І ось у 2025-му його повторила молодша колега Сари Джессіки Паркер, 22-річна Дженна Ортега, яка прийшла в такій самій сукні на прем'єру свого нового фільму - "Поспішайте завтра". 

Дженна Ортега

Дженна Ортега у культовій сукні Джона Гальяно, яку світ пам'ятає завдяки серіалу "Секс і місто"

Фото Getty Images

До речі, інший культовий лук Керрі, так звана гола сукня, в якій вона ходила на побачення з Бігом, нині серед модних трендів. 

Більше про стиль героїнь "Секс і місто" і їхнє життя ТаблоID писав раніше. 

Читайте також:

Зірка "Венздей" Ортега з'явилася на червоному хіднику з плямою на сукні

"Неймовірна жінка": колеги за серіалом "Секс і місто" привітали Сару Джессіку Паркер із 60-річчям зворушливими архівними кадрами

Зірка "Венздей" Ортега у шкірі та асиметричній сукні оголила спину для чуттєвих фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів