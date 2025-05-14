Ортега у сукні-газеті повторила культовий лук Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Фото

Фанати серіалу "Секс у великому місті" точно пам'ятають сукню з газетним принтом від Christian Dior, у якій головна героїня Керрі Бредшоу з'явилася в третьому сезоні.

Цей лук з колекції бренду 2000 року став одним із найбільш впізнаваних образів серіалу.

І ось у 2025-му його повторила молодша колега Сари Джессіки Паркер, 22-річна Дженна Ортега, яка прийшла в такій самій сукні на прем'єру свого нового фільму - "Поспішайте завтра".

Дженна Ортега у культовій сукні Джона Гальяно, яку світ пам'ятає завдяки серіалу "Секс і місто" Фото Getty Images

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До речі, інший культовий лук Керрі, так звана гола сукня, в якій вона ходила на побачення з Бігом, нині серед модних трендів.

Більше про стиль героїнь "Секс і місто" і їхнє життя ТаблоID писав раніше.