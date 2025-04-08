Зірка "Венздей" Ортега у шкірі та асиметричній сукні оголила спину для чуттєвих фото
Американська акторка Дженна Ортега стала головною героїнею нового випуску журналу The Cut.
Для фотосесії 22-річна зірка вдягнула чимало спокусливих образів. На обкладинці вона позувала у шкіряному міні від Prada. Також для акторки підготували асиметричну сукню в цятку та коротесенькі шорти.
Чимало луків Дженна вдягнула на голе тіло, а у білому аутфіті з розстібнутими ґудзиками вона ефектно полежала на підлозі.
Зірка серіалу "Венздей" частенько обирає елегантні луки на червоні доріжки. А якось вона здивувала фанів епатажним образом із шортами і металевим корсетом. Нещодавно ТаблоID розповідав про дивні факти з життя Дженни.
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