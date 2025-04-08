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Зірка "Венздей" Ортега у шкірі та асиметричній сукні оголила спину для чуттєвих фото

Карина Тімкова - 8 квітня, 10:30

Американська акторка Дженна Ортега стала головною героїнею нового випуску журналу The Cut.

Для фотосесії 22-річна зірка вдягнула чимало спокусливих образів. На обкладинці вона позувала у шкіряному міні від Prada. Також для акторки підготували асиметричну сукню в цятку та коротесенькі шорти.

Чимало луків Дженна вдягнула на голе тіло, а у білому аутфіті з розстібнутими ґудзиками вона ефектно полежала на підлозі.

Дженна Ортега у шкіряному міні попозувала для журналу

Знаменитість у декольтованій сукні знялася для глянцю

Фото @coni.tarallo

Дженна Ортега з голою спиною знялася для журналу

Ортега вміє підбирати захопливі вбрання

Дженна Ортега знялась у шортах і сорочці без білизни

Зірка "Венздей" посвітила стрункими ніжками

Дженна Ортега топлес прикрилася курткою

Вдягати верхній одяг без білизни стає певним трендом серед селебріті

Дженна Ортега показала ноги і декольте на підлозі

Дівчина поспокушала фанатів

Дженна Ортега у короткій шкірі позваблювала фанів

Дженна посвітила стегнами на чуттєвих фото

Дженна Ортега у джинсах і топі посиділа на підлозі

Також вона попозувала в скінні джинсах, майці та чорних ботфортах. Аутфіт завершували масивні прикраси

Дженна Ортега у шкіряній сукні попозувала для журналу

Акторка спробувала незвичний елемент макіяжу і пофарбувала брови у світлий колір

Зірка серіалу "Венздей" частенько обирає елегантні луки на червоні доріжки. А якось вона здивувала фанів епатажним образом із шортами і металевим корсетом. Нещодавно ТаблоID розповідав про дивні факти з життя Дженни.

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Дженна Ортега
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