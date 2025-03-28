30 пар сережок, антистрес і таблетки: Осадча показала вміст своєї торбинки
Ведуча Катерина Осадча урізноманітнила свій Insta-блог новою рубрикою.
Цього разу зірка показала вміст своєї торбинки.
В торбинці Катерини завжди можна знайти патчі під очі, прикраси (близько 30 пар сережок), дві пудри і багато таблеток.
Також Осадча не обходиться від павербенку, зубної щітки і фіксатора для макіяжу.
Нагадаємо, раніше вміст своєї торбинки (а точніше "барижечки") показувала реперка alyona alyona.
Приєднуйтесь до дискусії