30 пар сережок, антистрес і таблетки: Осадча показала вміст своєї торбинки

скрін з відео

Ведуча Катерина Осадча урізноманітнила свій Insta-блог новою рубрикою.

Цього разу зірка показала вміст своєї торбинки.

В торбинці Катерини завжди можна знайти патчі під очі, прикраси (близько 30 пар сережок), дві пудри і багато таблеток.

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У відео можна побачити і саму сумочку зірки

Завдяки такій кількості аксесуарів ведуча швидко може змінювати образ

Також Осадча не обходиться від павербенку, зубної щітки і фіксатора для макіяжу.

У Катерини спеціальна зубна щітка, для якої не потрібно зубної пасти

Масажер для обличчя ведуча використовує в якості антистресу

І наостанок - раритетний паспорт зірки

Нагадаємо, раніше вміст своєї торбинки (а точніше "барижечки") показувала реперка alyona alyona.