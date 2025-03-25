Лопатка за 10 грн, зубочистки і штопор: alyona alyona розказала, що носить у своїй "барижечці"
Реперка alyona alyona (Альона Савраненко) вирішила ввести у своєму Instagram нову рубрику.
Цього разу 33-річна зірка розповіла, що зазвичай носить у своїй торбинці.
Цікаво, що свою сумочку реперка лагідно називає "барижечкою".
alyona alyona завжди носить з собою прикраси, у яких виступає, пресовані серветки у вигляді таблетки (які взяла з собою з Єгипту) і лопатку для взуття.
Вміст торбинки також складає маленький гаманець, наушники і маркер.
"Дуже часто доводиться давати якісь автографи, розписуватись", - скромно пояснила зірка.
А ще, для того, щоб "годувати" знайомих, зірка завжди носить з собою жувальну гумку.
Під рукою у реперки завжди є штопор, тампони, зубочистки, таблетки для травлення і пилочка для нігтів.
Альона не забуває і дбати про свою красу. У зірки є два улюблених блиска для вуст, які вона завжди носить із собою.
Нагадаємо, нещодавно Альона зізналася, що вона та її коханий Володимир збираються незабаром стати батьками. Кілька тижнів тому зірка зізналася про те, як готуватиметься до вагітності і скількох дітей планує.
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