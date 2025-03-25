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Лопатка за 10 грн, зубочистки і штопор: alyona alyona розказала, що носить у своїй "барижечці"

Марія Мельник - 25 березня, 16:30

Реперка alyona alyona (Альона Савраненко) вирішила ввести у своєму Instagram нову рубрику.

Цього разу 33-річна зірка розповіла, що зазвичай носить у своїй торбинці.

Цікаво, що свою сумочку реперка лагідно називає "барижечкою".

Барижечка зірки

А як ви називаєте свою торбинку?


alyona alyona завжди носить з собою прикраси, у яких виступає, пресовані серветки у вигляді таблетки (які взяла з собою з Єгипту) і лопатку для взуття.

Серветки артистки

Ось, що дійсно треба привозити з Єгипту

Лопатку реперка колись придбала лише за 10 гривень

Лопатку реперка колись придбала лише за 10 гривень

Вміст торбинки також складає маленький гаманець, наушники і маркер.

"Дуже часто доводиться давати якісь автографи, розписуватись", - скромно пояснила зірка.

Обличчя реперки, коли хтось просить її автограф, але не має пензлика під рукою

Обличчя реперки, коли хтось просить її автограф, але не має пензлика під рукою

У Альони є різні серветки на всі випадки життя

У Альони є різні серветки на всі випадки життя

А ще, для того, щоб "годувати" знайомих, зірка завжди носить з собою жувальну гумку.

Під рукою у реперки завжди є штопор, тампони, зубочистки, таблетки для травлення і пилочка для нігтів.

Альона з мезимом

Раніше alyona alyona розказувала, що має проблеми зі шлунком

Альона не забуває і дбати про свою красу. У зірки є два улюблених блиска для вуст, які вона завжди носить із собою.

До речі, реперка змащує губи перед сном, щоби зволожити їх за ніч

До речі, реперка змащує губи перед сном, щоби зволожити їх за ніч

Нагадаємо, нещодавно Альона зізналася, що вона та її коханий Володимир збираються незабаром стати батьками. Кілька тижнів тому зірка зізналася про те, як готуватиметься до вагітності і скількох дітей планує.

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alyona alyona
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