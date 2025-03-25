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Осадча посвітила довгими ніжками у джинсовому кежуалі та елегантному міні

Тамара Кудрявченко - 25 березня, 14:30
Катя Осадча

Телеведуча Катерина Осадча все частіше згадує своє минуле до телебачення і тішить підписників відео, де демонструє модельні навички. 

На сторінці Каті в Instagram стає більше різноманітного контенту, зокрема і рекламного, де саме і розкриваються таланти Осадчої-моделі. 

В одному з нових роликів 41-річна багатодітна мама продемонструвала на собі джинсовий костюм з мініспідницею та коротеньку чорну сукню з білим коміром українського бренду. Обидва вбрання вигідно підкреслили фігуру і довгі ноги Катерини. 


Катя Осадча позує в спідниці

Незвично бачити Катерину в такому кежуалі, але гріх ховати від світу такі ноги

Тотал денім досі дуже модний, і Катя про це знає

Тотал денім досі дуже модний, і Катя про це знає

Катя Осадча в короткій сукні

А в такому вбранні можна і на "УП100. Сила жінок" завітати

Нагадаємо, нещодавно Осадча була на морі з синами і показувала в мережі фото з їхнього відпочинку без гаджетів. 

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