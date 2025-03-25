Осадча посвітила довгими ніжками у джинсовому кежуалі та елегантному міні
Телеведуча Катерина Осадча все частіше згадує своє минуле до телебачення і тішить підписників відео, де демонструє модельні навички.
На сторінці Каті в Instagram стає більше різноманітного контенту, зокрема і рекламного, де саме і розкриваються таланти Осадчої-моделі.
В одному з нових роликів 41-річна багатодітна мама продемонструвала на собі джинсовий костюм з мініспідницею та коротеньку чорну сукню з білим коміром українського бренду. Обидва вбрання вигідно підкреслили фігуру і довгі ноги Катерини.
Нагадаємо, нещодавно Осадча була на морі з синами і показувала в мережі фото з їхнього відпочинку без гаджетів.
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