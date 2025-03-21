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Ранній сон, уповільнення і відсутність гаджетів: Осадча показала, як на морі провела час з синами

Марія Мельник - 21 березня, 10:30

Ведуча Катерина Осадча показала, як провела час у відпустці з синами, Іваном і Данилом.

У своєму Instagram зірка запостила фото з відпочинку, зроблені біля моря.

Осадча з синами на морі

Ведуча з синами від Юрія Горбунова, Іваном і Данилом

Катерина Осадча біля моря

Поради від Осадчі, як зберігати спокій


Осадча з молодшим сином
Ведуча не забує заповільнюватись і приділяти час малечі
Осадча про режим сну

Зіркова мама радить раніше лягати спати

Катерина Осадча з дітьми біля пальм

Мабуть, найважча задача

Прості речі, виконання яких зробить якість життя дещо краще

Прості речі, виконання яких зробить якість життя дещо краще

Осадча без мейку

Нагадаємо, раніше Горбунов і Осадча розкривали секрети батьківства.

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