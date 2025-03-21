Ранній сон, уповільнення і відсутність гаджетів: Осадча показала, як на морі провела час з синами
Ведуча Катерина Осадча показала, як провела час у відпустці з синами, Іваном і Данилом.
У своєму Instagram зірка запостила фото з відпочинку, зроблені біля моря.
Нагадаємо, раніше Горбунов і Осадча розкривали секрети батьківства.
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