Ранній сон, уповільнення і відсутність гаджетів: Осадча показала, як на морі провела час з синами

Ведуча Катерина Осадча показала, як провела час у відпустці з синами, Іваном і Данилом.

У своєму Instagram зірка запостила фото з відпочинку, зроблені біля моря.

Ведуча з синами від Юрія Горбунова, Іваном і Данилом

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Нагадаємо, раніше Горбунов і Осадча розкривали секрети батьківства.