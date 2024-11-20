Княгиня Шарлін у темно-синьому максі з чоловіком і його ріднею показалася на урочистому зібранні. Фото

Княгиня Шарлін на урочистість надягла лаконічні діамантові прикраси Фото Getty Images

19-го листопада з нагоди Національного дня Монако відбулося урочисте зібрання представників правлячої родини. Господарювали, звісно, князь Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін.

46-річна колишня плавчиня вбралася в асиметричну темно-синю максі-сукню та зробила вечірню зачіску, відмінну від тієї, з якою була раніше того ж дня.

19-го листопада в князівстві святкували Національний день Монако Фото Getty Images

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Прийшли на свято й Альберові родичі - старша сестра принцеса Кароліна з дітьми та їхніми половинками.

У паєтковій синій сукні - 67-річна принцеса Кароліна; ліворуч від княгині Шарлін - племінник Альбера Андреа Казірагі з дружиною Татьяною Санто-Домінго; в пурпуровому платті - племінниця князя принцеса Александра, коло неї її хлопець Бен-Сильвестр Штраутман; у чорній сукні - Беатріче Борромео, дружина сина Кароліни П'єра Казірагі Фото Getty Images

Нагадаємо, за законом престолонаступництва князівства Монако трон дістається найстаршому представникові родини чоловічої статі. Так, одного дня князем стане син Альбера Жак, а не дочка Габріела, хоча вона і старша за брата на три хвилини.

Як відомо, в князя Монако є двоє позашлюбних нащадків від різних жінок: 32-річна Ясмін та 21-річний Александр. Права на трон вони не мають, зате мають теплі стосунки з татом і його щедру фінансову підтримку.