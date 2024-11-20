Княгиня Шарлін у темно-синьому максі з чоловіком і його ріднею показалася на урочистому зібранні. Фото
19-го листопада з нагоди Національного дня Монако відбулося урочисте зібрання представників правлячої родини. Господарювали, звісно, князь Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін.
46-річна колишня плавчиня вбралася в асиметричну темно-синю максі-сукню та зробила вечірню зачіску, відмінну від тієї, з якою була раніше того ж дня.
Прийшли на свято й Альберові родичі - старша сестра принцеса Кароліна з дітьми та їхніми половинками.
Нагадаємо, за законом престолонаступництва князівства Монако трон дістається найстаршому представникові родини чоловічої статі. Так, одного дня князем стане син Альбера Жак, а не дочка Габріела, хоча вона і старша за брата на три хвилини.
Як відомо, в князя Монако є двоє позашлюбних нащадків від різних жінок: 32-річна Ясмін та 21-річний Александр. Права на трон вони не мають, зате мають теплі стосунки з татом і його щедру фінансову підтримку.
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