Суцільний твід та затишний кежуал: княгиня Монако за два дні вигуляла два різні образи. Фото

Фото Getty Images

Княгиня Монако Шарлін за два дні вигуляла два кардинально різні стильні образи: елегантний твідовий - на підсвічування палацу на підтримку "Рожевої стрічки" та осінній кежуал - на захід проти жорстокого поводження з тваринами.

Фото з івентів опублікували на офіційній сторінці князя та княгині Монако.

"Її Величність, княгиня Шарлін почесний президент Рожевої стрічки, приступила до символічної ілюмінації Place du Casino в Розе і таким чином запустила місяць "Рожевий жовтень" (місяць всесвітньої програми інформування про рак грудей, - ред.), глобальну кампанію", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

На офіційний захід Шарлін прийшла у тепленькому твідовому костюмі в "гусячу лапку", який складався зі спідниці А-силуету та укороченого жакету. Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах.

Шарлін вразила стильним образом Фото Eric Mathon / Palais princier

Шарлін має стильний вигляд у тепленькому вбранні Фото Eric Mathon / Palais princier

А от на забіг проти жорстокого поводження з тваринами Шарлін з'явилася у теплому в'язаному светрі з капюшоном та чорних джогерах. На руках княгиня тримала песика породи чіхуахуа.

Княгиня з'явилася на благодійному заході з маленьким улюбленцем Фото Eric Mathon / Palais princier

Свій кежуал-образ княгиня доповнила сонцезахисними окулярами Фото Eric Mathon / Palais princier

Нагадаємо, княгиня Шарлін любить вигулювати яскраві образи від відомих брендів. Наприклад, якось вона з'явилася на івенті у Монако в елегантному червоному комбінезоні.

А на відкритті Олімпійських ігор 2024 у Парижі позувала з Макронами у луці від Louis Vuitton.