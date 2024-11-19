Без обіймашок - нікуди: палац привітав із Національним днем Монако милим фото 9-річних князівни та князенка

Марія Ткаченко 19 листопада, 15:30
Князь Монако Альбер і його родина

Жак та Габріела - син і дочка 66-річного князя Монако Альбера

Фото Getty Images

19-го листопада в Монако святкують Національний день князівства, і з цим палац привітав підданих особливим фото в офіційному Instagram.

Для допису обрали фото дітей князя Альбера ІІ та княгині Шарлін, 9-річних Габріели та Жака. Князенко, відомий своїм ніжним ставленням до старшої сестрички, приобійняв її за плечі.

Діти князя Монако

Жаку та Габріелі в грудні виповниться 10 років

Фото Eric Mathon із Instagram палацу

Нагадаємо, двійнята - єдині спадкоємці Альбера, народжені в законному шлюбі. Князь Монако парубкував до 53 років та встиг завести двох позашлюбних дітей: доньку від офіціантки та сина від стюардеси. Обоє вже дорослі, але люблячий батько не припиняє підтримувати їх фінансово.

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