Без обіймашок - нікуди: палац привітав із Національним днем Монако милим фото 9-річних князівни та князенка
19-го листопада в Монако святкують Національний день князівства, і з цим палац привітав підданих особливим фото в офіційному Instagram.
Для допису обрали фото дітей князя Альбера ІІ та княгині Шарлін, 9-річних Габріели та Жака. Князенко, відомий своїм ніжним ставленням до старшої сестрички, приобійняв її за плечі.
Нагадаємо, двійнята - єдині спадкоємці Альбера, народжені в законному шлюбі. Князь Монако парубкував до 53 років та встиг завести двох позашлюбних дітей: доньку від офіціантки та сина від стюардеси. Обоє вже дорослі, але люблячий батько не припиняє підтримувати їх фінансово.
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