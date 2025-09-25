Сумська в максі з квітами, Денисенко в плетиві та шоколадна Саліванчук: зірки попозували на відкритті ОМКФ. Фото

Карина Тімкова - 25 вересня, 13:45

24 вересня у Києві стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Урочиста церемонія відкриття відбулась у КВЦ "Парковий" за участю акторів, режисерів, операторів та міжнародних гостей. На початку з промовою виступила президентка фестивалю Вікторія Тігіпко, яка наголосила на зростанні міжнародного визнання українського кіно. Фестиваль триватиме до 4 жовтня.

Фотографії з події оприлюднив JetSetter та надала пресслужба ОМКФ. 

На червоній доріжці з'явились Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару та багато інших зірок.

Наталка Денисенко у сітці попозувала на кінофестивалі ОМКФ

Наталка Денисенко з'явилась у білій плетеній сукні

Фото JetSetter

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк у стильних луках попозували на кінофестивалі ОМКФ

Олена Світлицька обрала total black, а Тарас Цимбалюк - розслаблений кежуал

Ольга Сумська з квітами на спідниці попозувала на кінофестивалі ОМКФ

Ольга Сумська у патріотичних кольорах

Фото пресгрупа
Анастасія Цимбалару у рожевому луці знялася на кінофестивалі ОМКФ

Анастасія Цимбалару обрала рожево-блакитний штанний костюм і цікаво його стилізувала

Анна Саліванчук у міні показалася на кінофестивалі ОМКФ

Анна Саліванчук зупинилася на грайливому міні і замшевих аксесуарах шоколадного кольору

Фото instagram
Даша Трегубова з декольте показалася на кінофестивалі ОМКФ

Даша Трегубова обрала вбрання ніби для "Оскару"

Фото instagram
Даша Трегубова у декольтованій сукні показалася на кінофестивалі ОМКФ

Даша, до речі, була ведучою на церемонії

Ольга Сумська і Любава Грешнова разом попозували на кінофестивалі ОМКФ

Ольга Сумська і Любава Грешнова

Фото instagram
Ольга Сумська, Любава Грешнова і В'ячеслав Соломка на кінофестивалі ОМКФ

Селфі - це святе

Анна Саліванчук і Антоніна Хижняк зазнімкувалися на кінофестивалі ОМКФ

Анна Саліванчук і Антоніна Хижняк обрали схожу кольорову гаму

Фото instagram
Ольга Сумська і Антоніна Хижняк зазнімкувалися на кінофестивалі ОМКФ

Ольга Сумська і Антоніна Хижняк

Анна Кошмал у стильному луці постала на кінофестивалі ОМКФ

Коричневий - один із головних кольорів цього сезону, і Анна Кошмар про це явно знає

Фото пресгрупа
Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко і Тимур Асланов на кінофестивалі ОМКФ

Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко і Тимур Асланов

Фото instagram
Ірина Кудашова у ніжному міні знялася на кінофестивалі ОМКФ

Ірина Кудашова у ніжному міні

Фото instagram
Олена Лавренюк в елегантній сукні попозувала на кінофестивалі ОМКФ

Акторка Олена Лавренюк вподобала сукню з багатошаровими рюшами

Фото пресгрупа
Олеся Моргунець-Ісаєнко та Андрій Ісаєнко на кінофестивалі ОМКФ

Олеся Моргунець-Ісаєнко та Андрій Ісаєнко

Елегантний Олексій Суровцев на кінофестивалі ОМКФ

Олексій Суровцев з дружиною


Ольга Цибульська в жовтій сукні постала на кінофестивалі ОМКФ

Ольга Цибульська була по-осінньому яскравою у своїй атласній жовтій сукні

Телеведуча Соломія Вітвіцька в обтислій сукні на кінофестивалі ОМКФ

Телеведуча Соломія Вітвіцька

Фото instagram
Продюсер Євген Таллер і блогерка Вікторія Маремуха на кінофестивалі ОМКФ

Продюсер Євген Таллер і акторка Вікторія Маремуха

Блогерка Вікторія Маремуха в екстраміні прийшла на кінофестиваль ОМКФ

Це Вікторія Маремуха хвалилася своїм ефектним міні перед виходом

Кадр з instagram
Телеведуча Людмила Барбір у червоному на кінофестивалі ОМКФ

Телеведуча Людмила Барбір

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк у блискучій спідниці показалася на кінофестивалі ОМКФ

Христина Горняк вподобала позувати на червоній доріжці і відчула себе зіркою

Фото instagram
Телеведучий Юрій Горбунов на кінофестивалі ОМКФ

Телеведучий Юрій Горбунов позував не з Катериною Осадчою

Нещодавно ми розповідали про зіркових гостей на масштабному сольному концерті Монатіка та про представників шоубізу, які завітали на святкування 20-річчя ТаблоID.

Читайте також:

Бурмака, Руслана, Зібров та інші зірки разом з військовими об'єднали свої голоси для різдвяного концерту. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів