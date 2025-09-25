Сумська в максі з квітами, Денисенко в плетиві та шоколадна Саліванчук: зірки попозували на відкритті ОМКФ. Фото

24 вересня у Києві стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Урочиста церемонія відкриття відбулась у КВЦ"Парковий"за участю акторів, режисерів, операторів та міжнародних гостей. На початку з промовою виступила президентка фестивалю Вікторія Тігіпко, яка наголосила на зростанні міжнародного визнання українського кіно. Фестиваль триватиме до 4 жовтня.
Фотографії з подіїоприлюднивJetSetter та надала пресслужба ОМКФ.
На червоній доріжці з'явились Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару та багато інших зірок.
Наталка Денисенко з'явилась у білій плетеній сукні