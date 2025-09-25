Сумська в максі з квітами, Денисенко в плетиві та шоколадна Саліванчук: зірки попозували на відкритті ОМКФ. Фото

24 вересня у Києві стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Урочиста церемонія відкриття відбулась у КВЦ "Парковий" за участю акторів, режисерів, операторів та міжнародних гостей. На початку з промовою виступила президентка фестивалю Вікторія Тігіпко, яка наголосила на зростанні міжнародного визнання українського кіно. Фестиваль триватиме до 4 жовтня.

Фотографії з події оприлюднив JetSetter та надала пресслужба ОМКФ.

На червоній доріжці з'явились Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару та багато інших зірок.

Наталка Денисенко з'явилась у білій плетеній сукні Фото JetSetter

Олена Світлицька обрала total black, а Тарас Цимбалюк - розслаблений кежуал

Ольга Сумська у патріотичних кольорах Фото пресгрупа

Анастасія Цимбалару обрала рожево-блакитний штанний костюм і цікаво його стилізувала

Анна Саліванчук зупинилася на грайливому міні і замшевих аксесуарах шоколадного кольору Фото instagram

Даша Трегубова обрала вбрання ніби для "Оскару" Фото instagram

Даша, до речі, була ведучою на церемонії

Ольга Сумська і Любава Грешнова Фото instagram

Селфі - це святе

Анна Саліванчук і Антоніна Хижняк обрали схожу кольорову гаму Фото instagram

Ольга Сумська і Антоніна Хижняк

Коричневий - один із головних кольорів цього сезону, і Анна Кошмар про це явно знає Фото пресгрупа

Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко і Тимур Асланов Фото instagram

Ірина Кудашова у ніжному міні Фото instagram

Акторка Олена Лавренюк вподобала сукню з багатошаровими рюшами Фото пресгрупа

Олеся Моргунець-Ісаєнко та Андрій Ісаєнко

Олексій Суровцев з дружиною



Ольга Цибульська була по-осінньому яскравою у своїй атласній жовтій сукні

Телеведуча Соломія Вітвіцька Фото instagram

Продюсер Євген Таллер і акторка Вікторія Маремуха

Це Вікторія Маремуха хвалилася своїм ефектним міні перед виходом Кадр з instagram

Телеведуча Людмила Барбір

Христина Горняк вподобала позувати на червоній доріжці і відчула себе зіркою Фото instagram

Телеведучий Юрій Горбунов позував не з Катериною Осадчою

Нещодавно ми розповідали про зіркових гостей на масштабному сольному концерті Монатіка та про представників шоубізу, які завітали на святкування 20-річчя ТаблоID.