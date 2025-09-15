Бурмака, Руслана, Зібров та інші зірки разом з військовими об'єднали свої голоси для різдвяного концерту. Фото
У павільйоні кіностудії Довженка розпочалися зйомки різдвяного проєкту Анжеліки Рудницької — концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". У рамках проєкту будуть представлені народні колядки та щедрівки у виконанні відомих українських артистів і тих, хто сьогодні захищає країну на фронті.
Участь у зйомках взяли Руслана, Павло Зібров, Марія Бурмака, Влад Дарвін, Наталія Сумська, Євген Нищук, Олег Фагот Михайлюта та багато інших.
Разом із ними заспівають військові та ветерани — серед них захисник "Азовсталі" Дмитро Орест Козацький, парамедикині Юлія Тайра Паєвська та Юлія Куба Сідорова, майор ЗСУ і поет Дмитро Лазуткін, фронтмени гуртів "Тінь Сонця" Сергій Василюк і "Нумер 482" Віталій Кириченко.
Прем’єра концерту відбудеться на Святвечір, 24 грудня. Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду та Фонду "МХП-Громаді".
"Територія Різдва. Дух Нескорених" став продовженням однойменного музичного альбому Анжеліки Рудницької. Цьогоріч формат виріс у масштабне сценічне дійство з новими учасниками, колядками й візуальним рішенням.
Особливість проєкту — поєднання голосів відомих українських артистів із голосами військових, парамедиків і ветеранів. Учасники зустрінуться на одній сцені, щоб разом виконати традиційні пісні.
Нагадаємо, не так давно Віталій Козловський з іншими зірками організували благодійний збір, для якого знали гумористичне пародійне відео.
А на цьогорічному Atlas Festival було зібрано понад 100 мільйонів для ППО. До речі, благодійний фестиваль на початку вересня також провела Маша Єфросиніна.
