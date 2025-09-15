Бурмака, Руслана, Зібров та інші зірки разом з військовими об'єднали свої голоси для різдвяного концерту. Фото

У павільйоні кіностудії Довженка розпочалися зйомки різдвяного проєкту Анжеліки Рудницької — концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". У рамках проєкту будуть представлені народні колядки та щедрівки у виконанні відомих українських артистів і тих, хто сьогодні захищає країну на фронті.

Участь у зйомках взяли Руслана, Павло Зібров, Марія Бурмака, Влад Дарвін, Наталія Сумська, Євген Нищук, Олег Фагот Михайлюта та багато інших.

Марія Бурмака виконає традиційні різдвяні пісні на святковому концерті

Разом із ними заспівають військові та ветерани — серед них захисник "Азовсталі" Дмитро Орест Козацький, парамедикині Юлія Тайра Паєвська та Юлія Куба Сідорова, майор ЗСУ і поет Дмитро Лазуткін, фронтмени гуртів "Тінь Сонця" Сергій Василюк і "Нумер 482" Віталій Кириченко.

Анжеліка Рудницька у традиційному вбранні теж взяла участь у зйомках Фото Валерія Мезенцева

Прем’єра концерту відбудеться на Святвечір, 24 грудня. Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду та Фонду "МХП-Громаді".

Учасники вбралися в етнічні луки, а сцену для зйомок прикрасили різдвяною атрибутикою Фото Валерія Мезенцева

"Територія Різдва. Дух Нескорених" став продовженням однойменного музичного альбому Анжеліки Рудницької. Цьогоріч формат виріс у масштабне сценічне дійство з новими учасниками, колядками й візуальним рішенням.

Нещодавно Марія теж позувала у традиційному одязі у своєму кліпі Фото Ольга Йовенко

Особливість проєкту — поєднання голосів відомих українських артистів із голосами військових, парамедиків і ветеранів. Учасники зустрінуться на одній сцені, щоб разом виконати традиційні пісні.

Наймолодшому учаснику проєкту було 4 рочки, а найстаршому - 88 років Фото Микола Дичка

"Територія Різдва. Дух Нескорених" об'єднав військових, цивільних та артистів Фото Ольга Йовенко

Організатори показали, як виглядатиме сцена для виступу Фото Ольга Йовенко

