KOLA, Скічко, Корогодський та Астаф'єва відвідали кількаповерхове шоу Монатіка в Українському Домі. Фото

4-го липня MONATIK дав сольний концерт в Українському Домі.
Артист креативно і гучно представив свій альбом "Вічно танцююча людина".
У залі відбулося справжнє дійство: спів у повітрі, сцена у формі платівки, вражаюче лазерне шоу, а також перформери й актори, які на різних поверхах влаштовували імерсійне шоу для кожного рівня глядацького простору.
На другий концерт MONATIK у межах концепту "I.V." зібралася культурна еліта столиці: Гарік Корогодський, Іван Уривський, KOLA, OTOY, Фагот, Олександр Скічко, Володимир Завадюк, Ольга Горбачова, Мішель Андраде та багато інших.
Перед початком шоу "Леви на джипі" організували благодійний стрім за участю зіркових гостей концерту. Глядачі мали змогу зазирнути за куліси створення стріму й особисто долучитися до нього, тим самим підтримуючи благодійний збір вечора на підсилення ППО - "Підсвіти ворога 2.0"
Як відомо, Монатік - не лише талановитий співак, а й митець. Не так давно він влаштовував виставку зі своїми роботами.
Фото Kulakowskiy