KOLA, Скічко, Корогодський та Астаф'єва відвідали кількаповерхове шоу Монатіка в Українському Домі. Фото

4-го липня MONATIK дав сольний концерт в Українському Домі.

Артист креативно і гучно представив свій альбом "Вічно танцююча людина".

У залі відбулося справжнє дійство: спів у повітрі, сцена у формі платівки, вражаюче лазерне шоу, а також перформери й актори, які на різних поверхах влаштовували імерсійне шоу для кожного рівня глядацького простору.

Дійство охопило не один поверх Фото пресслужби Монатіка

Захід виглядав дійсно масштабно

На другий концерт MONATIK у межах концепту "I.V." зібралася культурна еліта столиці: Гарік Корогодський, Іван Уривський, KOLA, OTOY, Фагот, Олександр Скічко, Володимир Завадюк, Ольга Горбачова, Мішель Андраде та багато інших.

Перед початком шоу "Леви на джипі" організували благодійний стрім за участю зіркових гостей концерту. Глядачі мали змогу зазирнути за куліси створення стріму й особисто долучитися до нього, тим самим підтримуючи благодійний збір вечора на підсилення ППО - "Підсвіти ворога 2.0"

Ірина Монатік

Корогодський зі старшою донькою Лізою

На захід завітав і політичний оглядач УП Роман Кравець зі своєю дівчиною

Іван Фролов

Співачка KOLA підтримала Дмитра

Олексій Завгородній (POSITIFF)

Захід виглядав неймовірно

Ярослава Гресь з дочкою

Олег "Фагот" Михайлюта

Колишній шоумен і депутат Олександр Скічко

Даша Астаф'єва

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк

Даша Квіткова

Колишня співачка Оля Горбачова

Співачка Мішель Андраде прийшла підтримати колегу

Після шоу Дмитро приймав вітання від найближчих

Сини Монатіка точно ним пишаються

Як відомо, Монатік - не лише талановитий співак, а й митець. Не так давно він влаштовував виставку зі своїми роботами.

Фото Kulakowskiy