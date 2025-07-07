KOLA, Скічко, Корогодський та Астаф'єва відвідали кількаповерхове шоу Монатіка в Українському Домі. Фото

KOLA, Скічко, Корогодський та Астаф'єва відвідали кількаповерхове шоу Монатіка в Українському Домі. Фото

7 липня, 18:00

4-го липня MONATIK дав сольний концерт в Українському Домі.

Артист креативно і гучно представив свій альбом "Вічно танцююча людина".

У залі відбулося справжнє дійство: спів у повітрі, сцена у формі платівки, вражаюче лазерне шоу, а також перформери й актори, які на різних поверхах влаштовували імерсійне шоу для кожного рівня глядацького простору.

Концерт Монатіка
Дійство охопило не один поверх
Фото пресслужби Монатіка

Захід виглядав дійсно масштабно

Захід виглядав дійсно масштабно

На другий концерт MONATIK у межах концепту "I.V." зібралася культурна еліта столиці: Гарік Корогодський, Іван Уривський, KOLA, OTOY, Фагот, Олександр Скічко, Володимир Завадюк, Ольга Горбачова, Мішель Андраде та багато інших.

Перед початком шоу "Леви на джипі" організували благодійний стрім за участю зіркових гостей концерту. Глядачі мали змогу зазирнути за куліси створення стріму й особисто долучитися до нього, тим самим підтримуючи благодійний збір вечора на підсилення ППО - "Підсвіти ворога 2.0"

Дружина Монатіка

Ірина Монатік

Корогодський зі старшою донькою Лізою

Корогодський зі старшою донькою Лізою

На захід завітав і політичний оглядач УП Роман Кравець зі своєю дівчиною

На захід завітав і політичний оглядач УП Роман Кравець зі своєю дівчиною

Іван Фролов

Іван Фролов

Співачка KOLA підтримала Дмитра

Співачка KOLA підтримала Дмитра

Співак Олексій Завгородній

Олексій Завгородній (POSITIFF)

Захід виглядав неймовірно

Захід виглядав неймовірно

Ярослава Гресь з дочкою

Ярослава Гресь з дочкою

Учасник ТНМК Фагот

Олег "Фагот" Михайлюта

Колишній шоумен і депутат Олександр Скічко

Колишній шоумен і депутат Олександр Скічко

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Завадюк Голос країни

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк

Даша Квіткова

Даша Квіткова

Ольга Горбачова

Колишня співачка Оля Горбачова

Michelle Andrade

Співачка Мішель Андраде прийшла підтримати колегу

Після шоу Дмитро приймав вітання від найближчих

Після шоу Дмитро приймав вітання від найближчих

Сини Монатіка точно ним пишаються

Сини Монатіка точно ним пишаються

Як відомо, Монатік - не лише талановитий співак, а й митець. Не так давно він влаштовував виставку зі своїми роботами.

Фото Kulakowskiy 

Читайте також:

"Піжамний день": Монатік зі старшими синами показалися в кумедних луках

Заріцька з Монатіком у динамічному кліпі полежали в траві та пострибали біля трактора

"Зростає не лише любов": Монатік розповів, як змінилися стосунки з дружиною, та похвалився захопленнями синів

monatik
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів