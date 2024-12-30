"Пам'ятати про маленьку себе": Квіткова у смугастих колготках повторила своє дитяче фото
26-річна блогерка Даша Квіткова показала малу себе і зробила фото у схожій позі та луці.
У дописі в Instagram блогерка також порадила не забувати про дитину у собі.
"Зберігати в собі дитину і завжди памʼятати про маленьку себе", - нагадала Квіткова.
Нагадаємо, Квіткова нерідко показувала свій шлях перевтілення від дитинства і дотепер. Раніше у відео блогерка зібрала фото, де зафіксувала себе на різних етапах життя.
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