"Пам'ятати про маленьку себе": Квіткова у смугастих колготках повторила своє дитяче фото

Марія Мельник 30 грудня, 13:00
Квіткова у білому
фото з Instagram

26-річна блогерка Даша Квіткова показала малу себе і зробила фото у схожій позі та луці.

У дописі в Instagram блогерка також порадила не забувати про дитину у собі.

"Зберігати в собі дитину і завжди памʼятати про маленьку себе", - нагадала Квіткова.


Маленька Квіткова

Маленька усміхнена Даша

Доросла Квіткова і у дитчому віці

Судячи з фото, блогерка точно не забуває про свою внутрішню дитину

Нагадаємо, Квіткова нерідко показувала свій шлях перевтілення від дитинства і дотепер. Раніше у відео блогерка зібрала фото, де зафіксувала себе на різних етапах життя.

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Квіткова
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