"Кохає чи не кохає?": Квіткова у білій сукні та ромашках попозувала на траві для сонячних фото
Блогерка Даша Квіткова вирішила у холодний осінній день зігріти своїх підписників порцією теплих сонячних фото.
На кадрах, які вона виклала в свій Instagram, Даша позує у романтичній білій сукні з оголеною спиною та вплетеними у волосся ромашками.
У коментарях Квіткову порівняли з янголом і засипали компліментами.
"Кохає чи не кохає?", - підписала фото Даша.
Нагадаємо, після розлучення з блогером Нікітою Добриніним Квітковій приписували роман із власником відомого Telegram-каналу Максимом Лавриненком. А ще раніше Дашу підозрювали у стосунках з блогером Лаченом.
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