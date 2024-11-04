"Кохає чи не кохає?": Квіткова у білій сукні та ромашках попозувала на траві для сонячних фото

Тамара Кудрявченко 4 листопада, 17:45
Даша Квіткова

Даша показалася в сонячних променях

Блогерка Даша Квіткова вирішила у холодний осінній день зігріти своїх підписників порцією теплих сонячних фото.

На кадрах, які вона виклала в свій Instagram, Даша позує у романтичній білій сукні з оголеною спиною та вплетеними у волосся ромашками.

Даша Квіткова в білій сукні

Може, блогерка вже дозріла до другого весілля?


У коментарях Квіткову порівняли з янголом і засипали компліментами.

Квіткова блогер

Янгол чи наречена?

То кохає чи не кохає, Дашо?

То кохає чи не кохає, Дашо?

"Кохає чи не кохає?", - підписала фото Даша.

Може, Квіткова на щось натякає?

Може, Квіткова на щось натякає?

То кохає чи не кохає, Дашо?

То кохає чи не кохає, Дашо?

Нагадаємо, після розлучення з блогером Нікітою Добриніним Квітковій приписували роман із власником відомого Telegram-каналу Максимом Лавриненком. А ще раніше Дашу підозрювали у стосунках з блогером Лаченом.

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