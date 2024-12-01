Квіткова у шкірянці на голе тіло поспокушала вологим пресом і блиснула грудьми. Фото

Юлія Леськова 1 грудня, 09:24
Даша Квіткова попозувала для фото
Фото l.koshova_ph

Блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно показала підписникам свою ранкову б'юті-рутину, потішила мережу новою гарячою фотозйомкою.

Світлинами, на яких Даша знову зробила акцент на свій сталевий прес, вона поділилася в Instagram.

На кадрах дівчина позує в об'ємній чорній шкірянці на голі груди, білих трусиках на високій посадці та світлих джинсах, які вона приспустила.


Даша Квіткова на фото

Недарма Даша так ретельно гарує в спортзалі

Фото l.koshova_ph
Даша Квіткова виставила груди і прес

Блогерка вирішила розбурхати фантазію своїх фанів

Фото l.koshova_ph
Даша Квіткова оголила прес

Ось це і є результат численних тренувань та правильного харчування Квіткової

Фото l.koshova_ph

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова влаштувала фотозйомку з неочікуваною зачіскою, після чого її порівняли з Христиною Агілерою.

Як відомо, у жовтні Квіткова їздила в Африку, де їй вдалося здійснити свою дитячу мрію.

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Квіткова
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