Квіткова у шкірянці на голе тіло поспокушала вологим пресом і блиснула грудьми. Фото

Блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно показала підписникам свою ранкову б'юті-рутину, потішила мережу новою гарячою фотозйомкою.

Світлинами, на яких Даша знову зробила акцент на свій сталевий прес, вона поділилася в Instagram.

На кадрах дівчина позує в об'ємній чорній шкірянці на голі груди, білих трусиках на високій посадці та світлих джинсах, які вона приспустила.

Реклама:

Недарма Даша так ретельно гарує в спортзалі Фото l.koshova_ph

Блогерка вирішила розбурхати фантазію своїх фанів Фото l.koshova_ph

Ось це і є результат численних тренувань та правильного харчування Квіткової Фото l.koshova_ph

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова влаштувала фотозйомку з неочікуваною зачіскою, після чого її порівняли з Христиною Агілерою.

Як відомо, у жовтні Квіткова їздила в Африку, де їй вдалося здійснити свою дитячу мрію.