"Люблю її за це": Порошенко похвалився дружиною, яка врятувала з води хижого птаха. Відео

Фото з Instagram Петра Порошенка

П'ятий президент України Петро Порошенко замилував кадрами зі своєю дружиною Мариною, яка врятувала хижого птаха.

Відео він оприлюднив у своєму Instagram.

"Скільки років знаю Марину, а вона щоразу дає нові приводи для захоплення. Молодий сокіл втрапив у холодну воду і скільки не намагався звідти вибратися — так і не зміг злетіти. Марина витягла його, нагодувала, а згодом хлопець сухий та ситий полетів додому", - написав Порошенко.

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Політик додав, що його дружина не цурається тих, хто потребує допомоги.

"Люблю її за це та за дуже багато іншого", - додав він.

Марина врятувала птаха з води

Порошенко похвалився добротою дружини

Нагадаємо, на початку вересня Петро та Марина Порошенки відсвяткували 40 років шлюбу.

Як відомо, Порошенко також мило вітав кохану з Днем закоханих.