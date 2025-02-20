"Знаю, що варта найкращого": Квіткова розказала, як змінилася за 9 років, і замилувала фото малої себе

26-річна блогерка Даша Квіткова замилувала фото юної себе у родинному колі.

У своєму Instagram Даша також пригадала, якою була майже 10 років тому і як змінилася за цей час.

"Сьогодні в кофейні я зустріла сімнадцятирічну себе. Вона прийшла на 15 хвилин раніше, а я запізнилась. Вона викладає фото з фільтром, а я взагалі не редагую. Вона вважає, що програла в дружбі і боїться знову довіряти, а я розповіла, що поруч зі мною є ті, хто не зраджує, сильне оточення, яке приймає мене справжньою, якою я б не була", - проаналізувала себе блогерка.

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"Вона часто свариться із батьками, я розумію, що родина - це найбільша цінність. Вона дозволяє відноситись до себе погано і терпить це, а я відстоюю свої кордони і знаю, що я варта найкращого. Вона не любила книжки, я порадила їй стільки книжок, які тільки змогла прочитати за останній час", - пригадала Квіткова, якою була 9 років тому.

Дивлячись на маленьку Дашу, складно повірити, що вона не вміла відстоювати свої кордони

А от модницею була із самого дитинства

"Вона плаче ночами, ховаючись під ковдрою, а я навчилася говорити про свій біль уголос", - зізналася Квіткова

На фото Даша з мамою

"Вона мовчить, коли її ображають, а я говорю чітке "ні", захищаючи себе. Вона соромиться своїх мрій, а я дозволяю собі хотіти більшого. Вона дивиться у дзеркало і шукає в собі недоліки, а я бачу в собі силу і люблю кожен сантиметр.

Вона боїться зробити будь-який крок через засудження незнайомих людей, а я запевнила її, що жити треба так, як хочеться тобі, незважаючи на інших. Вона хотіла ще продовжувати нашу розмову, а я вже вийшла із закладу, бо робота не вовк, робота - work. часу на балачки немає", - розказала про зміну своїх цінностей блогерка.

Нагадаємо, Квіткова нерідко показувала свій шлях перевтілення від дитинства і дотепер. Не так давно у відео блогерка зібрала фото, де зафіксувала себе на різних етапах життя.

А ще Даша часто наголошує, що головне - не забувати про дитину в собі.