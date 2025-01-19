Квіткова похвалилася сталевим пресом у крихітному бікіні. Фото
Блогерка Даша Квіткова продовжує відпочивати з сином від Нікіти Добриніна на Карибах, тож знову поділилася у своєму Instagram кадрами у купальнику.
На фото Даша позує у чорному крихітному бікіні, білій сорочці і чорній кепці. Поряд з нею її син Лев просився до неї на руки.
До речі, наприкінці грудня Даша Квіткова показала своїм підписникам фото себе маленької.
Як відомо, також нещодавно вона влаштувала гарячу зйомку у латексному міні.
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