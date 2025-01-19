Квіткова похвалилася сталевим пресом у крихітному бікіні. Фото

Фото з Instagram Даші Квіткова

Блогерка Даша Квіткова продовжує відпочивати з сином від Нікіти Добриніна на Карибах, тож знову поділилася у своєму Instagram кадрами у купальнику.

На фото Даша позує у чорному крихітному бікіні, білій сорочці і чорній кепці. Поряд з нею її син Лев просився до неї на руки.

Даша Квіткова наробила нових фото

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Блогерка похвалилася міцним пресом

Здається, маленький Лев дуже любить, аби мама тримала його на руках

До речі, наприкінці грудня Даша Квіткова показала своїм підписникам фото себе маленької.

Як відомо, також нещодавно вона влаштувала гарячу зйомку у латексному міні.