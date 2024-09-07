Потап похвалився фото з голлівудською зіркою та осоромився пародією на Винника. Відео

Фото з Instagram Потапа

43-річний репер Потап, який під час війни "розширює шоубізнес" за кордоном, похвалився фотографією з американською акторко та оконфузився пародією на Олега Винника.

У своєму Instagram виконавець опублікував фото з Євою Лонгорією, ймовірно, з літака. На світлині Лонгорія у чорному аутфіті й без косметики позує біля Потапа.

"Попереду чудові часи з чудовими людьми. Приємно познайомитися з тобою, Єва Лонгорія", - написав він.

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Потап похвалився новим знайомством

А от у своєму TikTok репер записав пародію на звернення співака Олега Винника після релізу своєї пісні "Мої люди".

Для ролика Потап використав оригінальний звук з відео свого колеги, де той каже скандальну фразу про "ковток свіжого повітря" та спародіював його поведінку. Однак таку іронію оцінили не всі українці.

"Мої люди у виконанні ще одного ухилянта", "Ти далеко від нього не втік", "Залишилося Виннику заспівати "пиришки-пупиришки" і в турне Україною дуетом", "Вітаю вас, Біба і Боба", "Зараз Яма затанцює з підтримкою", - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, на початку серпня Потап поділився своїм новим фото, на якому гордо демонструє сиву бороду. Українці не впізнали репера та захейтили його.

Як відомо, з початку повномасштабної війни виконавець частенько наривається на критику від українців, бо постійно мандрує країнами.