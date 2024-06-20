Потап із 15-річним сином зійшлися у баскетбольному двобої за кордоном. Відео

Тетяна Сухачова 20 червня, 15:45
Олексій Потапенко 2024
фото з Instagram

Музичний продюсер Потап, який, подейкували, мав складні стосунки з сином, показав у своєму Instagram спільно проведений із ним час.

На відео 15-річний Андрій із батьком грає в баскетбол.

"Потап проти Потапа", – написав продюсер.


Потап із сином

Продюсер зіграв із сином у баскетбол

скрін з відео
Продюсер Потап із 15-річним сином
скрін з відео
Потап із сином Андрієм
До речі, де саме перебуває нині Потап – невідомо, Раніше він мав виступати у Німеччині, а до цього його бачили у ОАЕ та Маямі
скрн з відео

До речі, сам Андрій раніше коментував стосунки з батьком. У саркастичній манері він відповів на питання щодо того, чи спілкується з татом.

Нагадаємо, хлопець – син Потапа та продюсерки Ірини Горової. У неї, як відомо, є також старша донька Наталя від попередніх стосунків.

До слова, нещодавно Горова зізналася, чи вільне її серце.

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