Потап із 15-річним сином зійшлися у баскетбольному двобої за кордоном. Відео
Музичний продюсер Потап, який, подейкували, мав складні стосунки з сином, показав у своєму Instagram спільно проведений із ним час.
На відео 15-річний Андрій із батьком грає в баскетбол.
"Потап проти Потапа", – написав продюсер.
До речі, сам Андрій раніше коментував стосунки з батьком. У саркастичній манері він відповів на питання щодо того, чи спілкується з татом.
Нагадаємо, хлопець – син Потапа та продюсерки Ірини Горової. У неї, як відомо, є також старша донька Наталя від попередніх стосунків.
До слова, нещодавно Горова зізналася, чи вільне її серце.
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